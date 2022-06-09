إثيوبيا تهزم مصر بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام مضيفتها إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم اليوم الخميس في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد إيهاب جلال.

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب المنتخب الإثيوبي صاحب الأرض بعد حظر الاتحاد الأفريقي (الكاف) لعب مباريات على ملعبه الرئيسي “بحر دار”.

وتجمد رصيد مصر عند ثلاث نقاط لتتذيل المجموعة الرابعة، بينما تصدرت إثيوبيا المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد نفسه بعد فوز غينيا على مالاوي 1-صفر.

وكادت أن تكون الهزيمة أكثر قسوة في الشوط الأول وحالف منتخب مصر، الذي عانى من غيابات كثيرة من بينهم محمد صلاح نجم ليفربول، الحظ في أكثر من مناسبة في ظل سيطرة كاملة من المنتخب الإثيوبي، وست فرص مهدرة للتهديف بينما كانت صفوف منتخب مصر مفككة ودفاعه مخترقًا بسهولة، كما لم يحصل على أي فرصة أمام مرمى إثيوبيا.

وحرم القائم الأيمن لمنتخب مصر نظيره الإثيوبي من هدف محقق في الدقيقة 25 عندما نجح أبو بكر ناصر من المرور من محمود حمدي الونش قبل أن ينفرد بالحارس أبو جبل ليضع الكرة في المرمى وترتد من القائم وتمر بمحاذاة خط المرمى في أخطر الفرص.

وأهدر جيبر يميكل فرصة رابعة لإثيوبيا في الدقيقة 29، وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى مصر.

وألغى حكم المباراة هدفًا لإثيوبيا في الدقيقة 35 أحرزه أبو بكر ناصر من عرضية بيكلي الذي كان متسللًا.

وأهدر هوتيسا هدفًا ثالثًا لإثيوبيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن مر من دفاع مصر وانفرد بالحارس أبو جبل الذي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل التسديد.

إثيوبيا تفاجئ مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Qhttps://t.co/DJb2vzaK4f — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

وأحرز مصطفى محمد هدفًا لمصر في الدقيقة 48 ألغاه الحكم بسبب ارتكاب محمود علاء مخالفة ضد حارس إثيوبيا.

ورغم سيطرة مصر على الكرة قبل منتصف الشوط الثاني فإن التمريرات المقطوعة حرمت المنتخب من الوصول لمرمى إثيوبيا.

وضاعت فرصة لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر كمال عبد الواحد الذي سدد بجوار القائم الأيسر لمرمى إثيوبيا.

تصريحات قوية من الكابتن وائل جمعة بعد خسارة مصر من إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/ohudTOrkHV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

والفرصة الثانية لمصر كانت في الدقيقة 89 من تسديدة إبراهيم عادل أبعدها الحارس الإثيوبي.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد جلال، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار التصفيات يوم الأحد الماضي.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الثالثة في القاهرة أمام مالاوي في سبتمبر/أيلول بينما يتوجه منتخب إثيوبيا لملاقاة غينيا.