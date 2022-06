أمريكا.. رجل يدفع امرأة لتسقط على قضبان قطار والشرطة ترصد مكافأة للإبلاغ عنه (فيديو)

نشرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكيّة، شريطًا مصوّرًا، عبر صفحتها على منصات التواصل لشاب مجهول الهوية وهو يدفع مسنّة تبلغ من العمر حوالي 52 عامًا، من الحافة نحو مسار القطار في مترو الأنفاق.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، رجلًا مجهول الهوية مفتول العضلات يرتدي سترة بيضاء مع قبعة “بيسبول” متخلفة، وهو يمشي باتجاه امرأة، ويمسكها بكلتا يديه ويرميها من الحافة على قضبان سكة المترو، ومضى لحال سبيله.

كما أوضحت مشاهد الفيديو لحظة سقوط المرأة في مسار القطار بشكل عنيف، فيما هرع العديد من المارة لمساعدتها على الابتعاد عن مسار القطار والنهوض.

وأكدت الشرطة أن إصابة المرأة لم تكن خطيرة وأنها تعاني من جروح في رأسها وذراعها، مضيفة أنه لحسن حظها لم يكن هناك قطار يقترب عندما تم دفعها على القضبان.

وبحسب منشور للشرطة، فإنّ الحادثة حصلت في محطة قطار ويستشيستر أند جاكسون، وأن المشتبه به ما زال حرًا طليقًا. بينما عرضت مبلغًا يصل إلى 3500 دولار لأي شخص يمكنه تقديم أي معلومات عن مكان وجود الرجل المتهم.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 7, 2022