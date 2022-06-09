أردوغان يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة عن تحالف “الشعب”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا في يونيو/حزيران 2023 عن تحالف “الشعب”.

وقال في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير غربي تركيا إنه “مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا”.

ودعا أردوغان أيضًا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو إلى إعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة.

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı https://t.co/xpkEDHZoZM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022

وأضاف مخاطبًا قليجدار أوغلو “تتحجج دائمًا بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إن موعد الانتخابات في يونيو/حزيران عام 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أولًا، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا هو الطيب أردوغان فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات”.

ولفت إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي صرح مرارًا أن مرشح “تحالف الشعب” للرئاسيات المقبلة هو رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن قليجدار أوغلو لم يقم بأي عمل لصالح الشعب التركي طيلة مسيرته السياسية.

ويضم “تحالف الشعب” حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.

Coşku ve heyecan dolu bir atmosferde Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın katılımlarıyla İzmir İl Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Liderimiz öncülüğünde güçlü teşkilatımızla birlikte İzmir’i daha güzel günlere taşımak için var gücümüzle çalışma devam edeceğiz. pic.twitter.com/1l6pYBPryU — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 9, 2022

وكان تحالف الشعب قد جدد، مطلع يونيو/حزيران الجاري، تأكيد دعمه ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد العام المقبل.

وفي مارس/آذار من عام 2021، نوّه أردوغان إلى أن “تحالف الشعب” عازم على قيادة تركيا وخدمة شعبها كما فعل ذلك حزب العدالة والتنمية طيلة 19 عامًا.

ولفت خلال كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة أن عام 2023 سيكون عام نصر جديد لـ”تحالف الشعب”.

وأضاف عقب انتخابه مجددًا لرئاسة حزب العدالة والتنمية أن “تحالف الشعب يتميز بروابطه القوية والصادقة، وهو ليس مجرد تحالف على الورق”.