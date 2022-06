يطالبون بوتين بفتح تحقيق فوري.. جنود روس يشتكون من الإجهاد والظروف السيئة في ساحات القتال

حققت القوات الروسية بعض النجاح على الأرض في أوكرانيا، لكنها تكبدت خسائر هائلة تتزايد مع الوقت، لا سيما وأن بعض الوحدات تشعر بالإرهاق مع تجاوز الحرب حاجز الـ100 يوم.

ورصد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مناشدة بعض الجنود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء تحقيق في ظروف ساحة المعركة وما إذا كان انتشارهم على الجبهة قانونيا أم لا.

“It is exhausting, my whole unit wants a break, but our leadership said they can’t replace us… I haven't seen my wife for four months.” Story with @PjotrSauer on the signs of exhaustion and mounting casualties among Russian fighters in east Ukraine. https://t.co/xh9JOtzNlc

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) June 7, 2022