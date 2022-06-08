ياسر عرمان للجزيرة مباشر: لا نريد عملية سياسية يتحكم فيها الجيش وواشنطن تدعم خياراتنا (فيديو)

قال ياسر عرمان -نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- إن قوى الحرية والتغيير لن تسمح لقادة الجيش بالتحكم في المسارات السياسية المقبلة في البلاد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء “لن نحضر الاجتماع الفني للحوار المباشر بين الأطراف العسكرية والمدنية الذي تيسره الآلية الثلاثية غدًا الأربعاء، لأننا نعتقد أنه ليس بالحوار الحقيقي الذي يرضى عنه الشعب، واللقاءات التي تقوم على أسس خاطئة تؤدي بالضرورة إلى نتائج خاطئة”.

وأعلنت أحزاب رئيسية رفضها الجلوس والتفاوض مع المكون العسكري، إذ رفضت أمس قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- المشاركة في الحوار بدعوى أنه لا يلبي المطلب الأساسي بإسقاط ما وصفته بالانقلاب، بينما رحّبت مجموعة “التوافق الوطني” بالحوار دون إقصاء لأي طرف.

وأشار عرمان إلى أن تجربة “العسكر” في السودان اليوم مقرونة “بالانقلاب” على الإرادة الشعبية وأنه “لو توافرت إرادة سياسية عند المكون العسكري لوصلنا إلى حل لكل مشاكل وأزمات السودان”.

وأوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير أن “التغيير في السودان سيظل مقرونًا بطرفين اثنين، هما المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، ومحددات التغيير واضحة للجميع”.

وقال إن “العملية السياسية الشاملة -كما هو منصوص عليه في اتفاقية جوبا- تقوم على وثيقة دستورية شاملة مع الدفع بالإصلاح السياسي والديمقراطي القائم على سلطة مدنية ديمقراطية وعودة القوات النظامية إلى ثكناتها”.

حوار الآلية الثلاثية والمجلس المركزي لقوى #الحرية_والتغيير.. هل يمكن المشاركة أم قضي الأمر؟#السودان pic.twitter.com/7La91aiJCr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2022

وتابع “نحن ندرك أهمية الآلية الثلاثية لكننا نعتقد أن الأجندة يجب أن تبقى سودانية تترجم الخيارات العامة للثورة”.

وعن لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي (موني في) التي تزور السودان هذه الأيام، قال “لقد التقينا المسؤولة الأمريكية ونقلنا رسالة الشارع والجماهير في السودان التي نعتبرها الصوت الأول في كل عملية سياسية مستقبلية”.

وأضاف “المسؤولة الأمريكية نقلت إلينا دعم كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس لتحقيق مطلب دولة سودانية ديمقراطية تستجيب لمطالب الشعب”.

وأشار إلى أن القوى السياسية السودانية بحاجة لدعم المجتمع الدولي، لكن ذلك سيكون أفضل بعد انطلاق العملية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية تشرف على سير الأمور في البلاد.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد جدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولًا إلى التحول الديمقراطي، مؤكدًا دعم الحكومة السودانية ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.