مصرع 17 وإصابة 50 إثر خروج قطار عن مساره شرقي إيران (فيديو)

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، مصرع 17 شخصا وإصابة 50 جراء خروج قطار ركاب عن مساره شرقي البلاد.

وقال عمدة مدينة طاباس علي أكبر رحيمي إن 4 عربات خرجت عن مسارها صباح اليوم، على خط سكة حديد (طاباس ـ يزد).

وأوضح أن السلطات أرسلت عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الطوارئ الحكومية إضافة إلى طواقم منظمة الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

عاجل| وكالة تسنيم الإيرانية: مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء خروج قطار ركاب عن مساره في محافظة يزد#إيران pic.twitter.com/fHvjvUlD8C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022

وقال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور إن الحادث وقع في الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا بتوقيت طهران (الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش) في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طاباس.

یذکر أن قطار الرکاب كان يحمل على متنه 348 راكباً. وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان أن الحادث وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

وتقع مدينة طاباس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.