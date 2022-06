سيارة تصدم حشدا وتوقع قتيلا ومصابين في برلين (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 8 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، عندما صدمت سيارة حشدًا من المارة في وسط برلين. وذكرت صحيفة محلية أن السيارة من طراز “رينو” فضية اللون.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة بإلقاء القبض على السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في أحد الشوارع التجارية، دون أن يتضح إن كان الحادث عارضًا أم متعمدًا.

وأوردت صحيفة (بيلد) الألمانية أن الضحية رجل، وانتشرت صورة على تويتر تُظهر سيارة صغيرة حطمت واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور.

UPDATE: In this video the suspect is being detained, while the camera man confronts him with the fact that at least one person has died. The suspect seems confused. WARNING: May contain shocking footage for some! #Berlin #Germany #Car #Attack #Attack pic.twitter.com/QfeKMFBeXp

