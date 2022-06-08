تركيا.. رئيس بلدية أوسكودار يلتقي مالك البلدية الافتراضي في عالم ميتافيرس (فيديو)

التقى رئيس بلدية أوسكودار التابعة لمدينة إسطنبول حليم تُركمان مالك البلدية الافتراضي في عالم ميتافيرس في زيارة رسمية كان دعا إليها في مكتبه.

ووجّه تركمان الدعوة على تويتر، الاثنين الماضي، وكتب “إلى الصديق الذي اشترى بلدية أوسكودار في ميتافيرس، إذا كنت تقرأ هذه التغريدة، تعال بعد ظهر الغد، أنا أنتظرك”.

ونشر رئيس بلدية أوسكودار في اليوم التالي صورة تجمعه مع شابة، وعلّق عليها “تم الرد على الدعوة من الصديقة في ميتافيرس”.

وأضاف “اعتدنا القول إن سند ملكية بلديتنا يخص الشباب، وقد تحقق ذلك”.

وتابع “سنعمل معًا على رقمنة خدماتنا من خلال صنع نماذج في العالم الرقمي لا سيما لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة”.

Üsküdar Belediyesi’ni Metaverse’de satın alan arkadaş; eğer bu tweeti okuyorsan, yarın öğleden sonra gel, bekliyorum 🙂 — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) June 6, 2022

واستضافت بلدية أوسكودار، نهاية مايو/أيار الماضي، قمة ميتافيرس في مركز باغلارباشي للثقافة والمؤتمرات لعرض أحدث التقنيات الجديدة في مجال ميتافيرس لا سيما المتعلقة بشراء العقارات والمنشآت.

وأثار العالم الافتراضي ميتافيرس -الذي برز في مقدمة تحديثات فيسبوك خلال الأشهر الأخيرة- جدلًا كبيرًا بشأن إمكانيات البيع والشراء الهائلة وعالم الألعاب.

ويمنح هذا العالم الجديد للناس إمكانية شراء أرض أو أماكن أخرى في هذا الكون ضمن منتجات وخدمات الواقع المعزز والافتراضي الذي يقدمه ميتافيرس.

ما هو ميتافيرس؟

هو مساحة افتراضية تمكّن المرتبطين بالعالم المادي من العمل باستخدام الصور الرمزية التي تعمل بالواقع الافتراضي والمعزز وتوجد في كلا المكانين، إذ يمتزج العالمان الحقيقي والافتراضي إلى حد الاندماج.

ومن المفترض أن يتيح ميتافيرس زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت عبر تحريرها من القيود المادية، بفضل تقنيتَي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويتيح ميتافيرس -مثلًا- إمكان الرقص مع أشخاص على بعد آلاف الكيلومترات، وبيع وشراء سلع أو خدمات رقمية لم يُخترع كثير منها بعد.