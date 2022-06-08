رئيس الوزراء الفلسطيني: أتمنى من بعض الممولين العرب ألا يكونوا جزءا من تهويد القدس (فيديو)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة أمام مؤتمر عن القدس اليوم الأربعاء، بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على المدينة المقدسة.

وأشار في كلمة أمام مؤتمر “وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك” إلى أن التحرك العربي لم يكن فعالا، وقال “أتمنى من بعض الممولين العرب ألا يكونوا جزءا من تهويد القدس”، دون تفاصيل أكثر.

ودعا اشتية إلى حماية البلدة القديمة في القدس وترميمها ومساعدة أهل القدس على الصمود وتعزيز المؤسسات، وطالب في هذا الصدد بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس.

وقال إن إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي وتحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، مشيرا إلى أهمية مثل هذا المؤتمر في مواجهة الروايات الإسرائيلية المزورة عن القدس.

ودعا اشتية إلى تعزيز صمود أهالي القدس، موضحا أن ذلك يُعد ضروريا في وجه الهجمة التهويدية من قِبل الاحتلال، محذرا من المحاولات الإسرائيلية لتغيير البنية الديموغرافية في القدس.

مؤتمر وثائق القدس

وبدأت أعمال مؤتمر “وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك” تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة البيرة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، عبر عدد من الجلسات بحضور شخصيات عربية ومؤرخين وباحثين من داخل فلسطين وخارجها.

وعُرض خلال المؤتمر فيلم وثائقي يتناول مسألة الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى سرد محطات تاريخية ووثائق تتعلق بمرافق المدينة المقدسة والموقع الجغرافي ونظام الوقف الإسلامي والمسيحي في فلسطين.