مصر.. حكم نهائي بسجن 52 شخصا في قضية مرتبطة بفض اعتصام رابعة

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكمًا نهائيًّا بسجن 52 شخصًا وبراءة 5 في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام “رابعة العدوية” في القاهرة عام 2013.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن محكمة النقض أيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في يوليو/تموز 2021 بـ”السجن بحق 52 متهمًا ما بين 3 أعوام و15 عامًا”.

وقضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالسجن 3 أعوام، وجميع المدانين والحاصلين على البراءة “من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد”، وفق الوكالة الرسمية.

وقالت الوكالة إن المحكمة “رفضت الطعون المقدمة من الـ52 متهمًا على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض رابعة”.

وتُعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن عليها.

وفي 14 من أغسطس/آب 2013، فضت قوات الشرطة المصرية اعتصامَي ميدانَي رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عنه سقوط مئات القتلى بجانب اعتقال آلاف الأشخاص.

ووثّقت منظمات حقوقية فض اعتصام رابعة، واعتبرته “أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث” وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما تحدّث تقرير لوزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلًا ونحو 4400 مصاب.