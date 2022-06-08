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جدري القرود.. بريطانيا تُدرج الفيروس ضمن أمراض “يجب الإبلاغ عنها” وأمريكا ترفع الخطر إلى المستوى الثاني

أشخاص يصطفون في عيادة للتطعيم ضد جدري القرود بكندا في 6 يونيو (رويترز)
8/6/2022-|آخر تحديث: 8/6/202211:13 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إدراج جدري القرود كمرض “يجب الإبلاغ عنه” اعتبارا من الأربعاء، في وقت رفع المركز الأمريكي مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني (تنبيه).

وسيتعين على الأطباء في بريطانيا إخطار مجلسهم المحلي حال الاشتباه بوجود إصابة بجدري القرود، كما يتعين على المختبرات إخطار الوكالة في حال اكتشاف الفيروس في أي عينة مخبرية.

وقالت مسؤولة الحالات المتعلقة بجدري القرود في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن التشخيص السريع والإبلاغ هما المفتاح لوقف انتقال العدوى واحتواء أي انتشار إضافي لجدري القرود.

وشددت على أن التشريع الجديد سيدعم الوكالة وشركاءها الصحيين في تحديد المرض وعلاجه والسيطرة عليه بسرعة، كما يساعد في تسريع عملية جمع وتحليل البيانات وتتبع المخالطين وتسهيل تقديم التطعيمات عند الحاجة.

وأشارت الوكالة الصحية إلى أن “خطر الإصابة بجدري القرود بالنسبة لعامة السكان لا يزال منخفضا، وأكدت أن الفيروس لا ينتشر بسهولة، بل يحتاج إلى اتصال جسدي وثيق”.

وقالت الوكالة في نشرة توضيحية ” تم التعرف على حالات جدري القرود في المملكة المتحدة. في الوقت الحالي غالبية الحالات هي لمثليي الجنس وثنائيي الجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، لذلك نطلب من هؤلاء الأشخاص على وجه الخصوص أن يكونوا على دراية بالأعراض”.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في بريطانيا يوم الاثنين إلى 302، عقب اكتشاف 77 حالة إضافية مساء الأحد الماضي.

رفع مستوى الخطر

وفي الولايات المتحدة، رفعت السلطات الصحية مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني” تنبيه”، كما نُصح المسافرون باتخاذ احتياطات معززة بسبب انتشار المرض حول العالم.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء تسجيل 31 حالة مؤكدة من جدري القرود في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المركز في بيان إلى أن مدينة نيويورك تتصدر الولايات الـ 13 التي تم الإبلاغ عن إصابات فيها مسجلة 7 حالات مؤكدة بالإضافة إلى 6 حالات في كاليفورنيا و4 في فلوريدا و3 في كولورادو.

وأكد المركز الأمريكي أن “الخطر من المرض على عامة الناس لا يزال منخفضا ولكن يجب على من تظهر عليهم أعراض المرض الخضوع لرعاية طبية على الفور”.

وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بجدري القرود في عدد من الدول الغربية بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا إلى جانب إسرائيل.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر