جدري القرود.. بريطانيا تُدرج الفيروس ضمن أمراض “يجب الإبلاغ عنها” وأمريكا ترفع الخطر إلى المستوى الثاني

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إدراج جدري القرود كمرض “يجب الإبلاغ عنه” اعتبارا من الأربعاء، في وقت رفع المركز الأمريكي مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني (تنبيه).

وسيتعين على الأطباء في بريطانيا إخطار مجلسهم المحلي حال الاشتباه بوجود إصابة بجدري القرود، كما يتعين على المختبرات إخطار الوكالة في حال اكتشاف الفيروس في أي عينة مخبرية.

