جدري القرود.. بريطانيا تُدرج الفيروس ضمن أمراض “يجب الإبلاغ عنها” وأمريكا ترفع الخطر إلى المستوى الثاني

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إدراج جدري القرود كمرض “يجب الإبلاغ عنه” اعتبارا من الأربعاء، في وقت رفع المركز الأمريكي مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني (تنبيه).

وسيتعين على الأطباء في بريطانيا إخطار مجلسهم المحلي حال الاشتباه بوجود إصابة بجدري القرود، كما يتعين على المختبرات إخطار الوكالة في حال اكتشاف الفيروس في أي عينة مخبرية.

WATCH 👀 @teozka gives advice on having a happy, safe and healthy #Pride to everyone celebrating & what people should look out for with #Monkeypox. Get the latest updates 🔽 — UK Health Security Agency (@UKHSA) June 1, 2022

وقالت مسؤولة الحالات المتعلقة بجدري القرود في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن التشخيص السريع والإبلاغ هما المفتاح لوقف انتقال العدوى واحتواء أي انتشار إضافي لجدري القرود.

وشددت على أن التشريع الجديد سيدعم الوكالة وشركاءها الصحيين في تحديد المرض وعلاجه والسيطرة عليه بسرعة، كما يساعد في تسريع عملية جمع وتحليل البيانات وتتبع المخالطين وتسهيل تقديم التطعيمات عند الحاجة.

وأشارت الوكالة الصحية إلى أن “خطر الإصابة بجدري القرود بالنسبة لعامة السكان لا يزال منخفضا، وأكدت أن الفيروس لا ينتشر بسهولة، بل يحتاج إلى اتصال جسدي وثيق”.

#شاهد إلى أي مدى انتشار مرض #جدري_القرود يمثل خطر عالمي ؟

وهل ما زال خطر الانتشار قائم أم أنها كانت ظاهرة قصيرة الأمد؟

– مع د. منى كيال استشارية المايكروبيولوجي وتشخيص الأمراض الجرثومية في مشفى موتول الجامعي.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BPniPLsuKY — مع الحكيم (@m3alhakim) June 7, 2022

وقالت الوكالة في نشرة توضيحية ” تم التعرف على حالات جدري القرود في المملكة المتحدة. في الوقت الحالي غالبية الحالات هي لمثليي الجنس وثنائيي الجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، لذلك نطلب من هؤلاء الأشخاص على وجه الخصوص أن يكونوا على دراية بالأعراض”.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في بريطانيا يوم الاثنين إلى 302، عقب اكتشاف 77 حالة إضافية مساء الأحد الماضي.

أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية، الأحد، أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القرود مُؤكدة مخبريًا في 27 دولة خارج البلدان (الأفريقية) التي يتوطن فيها المرض، بينما شددت على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطًا.. تعرف أكثر على التفاصيلhttps://t.co/R1EHkmUJUF#طب #صحة#مع_الحكيم pic.twitter.com/3gswbWqr5B — مع الحكيم (@m3alhakim) June 6, 2022

رفع مستوى الخطر

وفي الولايات المتحدة، رفعت السلطات الصحية مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني” تنبيه”، كما نُصح المسافرون باتخاذ احتياطات معززة بسبب انتشار المرض حول العالم.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء تسجيل 31 حالة مؤكدة من جدري القرود في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المركز في بيان إلى أن مدينة نيويورك تتصدر الولايات الـ 13 التي تم الإبلاغ عن إصابات فيها مسجلة 7 حالات مؤكدة بالإضافة إلى 6 حالات في كاليفورنيا و4 في فلوريدا و3 في كولورادو.

#DYK? @CDCgov is working closely with state and local health departments to respond to the current #monkeypox outbreak. Learn more: https://t.co/QkJG2Huuto. pic.twitter.com/nw6TXju972 — CDC Emergency (@CDCemergency) June 7, 2022

وأكد المركز الأمريكي أن “الخطر من المرض على عامة الناس لا يزال منخفضا ولكن يجب على من تظهر عليهم أعراض المرض الخضوع لرعاية طبية على الفور”.

وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بجدري القرود في عدد من الدول الغربية بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا إلى جانب إسرائيل.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.