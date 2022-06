بلينكن يتهرب من الرد على تساؤلات بشأن موقف أمريكا من مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

واجهت مخرجة الأفلام الوثائقية والصحفية الأمريكية المعروفة بدعمها لحقوق الفلسطينيين، آبي مارتن، وزير خارجية بلادها أنتوني بلينكن، حول موقف الولايات المتحدة تجاه جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقاطعت آبي مارتن وزير الخارجية أثناء منتدى للصحفيين الطلاب على هامش فعاليات قمة الأمريكيتين التاسعة في لوس أنجلوس، متسائلة عن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة.

وقالت آبي مارتن مخاطبةً بلينكن “ماذا بشأن شيرين أبو عاقلة؟ والتي قتلتها القوات الإسرائيلية، نعم صحيح؟ وهذا ما أكدته شبكة سي إن إن”.

.@AbbyMartin calls out hypocrisy of Sec Blinken: you lecture about press freedom but do nothing when Shireen Abu Akleh and Jamal Khashoggi, two journalists and US citizens, are murdered.

Why are you buying bullets for the worst abusers of journalists like Saudi Arabia & Israel? pic.twitter.com/bP5DryhBNc

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 8, 2022