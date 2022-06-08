بلينكن يتهرب من الرد على تساؤلات بشأن موقف أمريكا من مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

واجهت مخرجة الأفلام الوثائقية والصحفية الأمريكية المعروفة بدعمها لحقوق الفلسطينيين، آبي مارتن، وزير خارجية بلادها أنتوني بلينكن، حول موقف الولايات المتحدة تجاه جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقاطعت آبي مارتن وزير الخارجية أثناء منتدى للصحفيين الطلاب على هامش فعاليات قمة الأمريكيتين التاسعة في لوس أنجلوس، متسائلة عن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة.

وقالت آبي مارتن مخاطبةً بلينكن “ماذا بشأن شيرين أبو عاقلة؟ والتي قتلتها القوات الإسرائيلية، نعم صحيح؟ وهذا ما أكدته شبكة سي إن إن”.

.@AbbyMartin calls out hypocrisy of Sec Blinken: you lecture about press freedom but do nothing when Shireen Abu Akleh and Jamal Khashoggi, two journalists and US citizens, are murdered. Why are you buying bullets for the worst abusers of journalists like Saudi Arabia & Israel? pic.twitter.com/bP5DryhBNc — BreakThrough News (@BTnewsroom) June 8, 2022

وتابعت آبي مارتن “إسرائيل التي تعد أكبر حليف لأمريكا متهمة بقتل صحفية أمريكية، ولم تصدر أي ردود فعل”.

وتساءلت الصحفية الأمريكية “لماذا لم تُحاسَب إسرائيل على قتلها للصحفيين العرب والأجانب؟”، مضيفة أن “فلسطين هي أحد أكثر الأماكن خطرًا على حياة الصحفيين”.

وانتقدت آبي مارتن حديث بلينكن أثناء المؤتمر حول الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام، بينما تمارس الولايات المتحدة انتهاكاتها وتسن عقوباتها بحق الشعوب لانتخابهم الحكام الذين “لا يعجبونها”، على حد تعبيرها.

واقتصر رد بلينكن على أسئلة الصحفية بأنه ينتظر إجراء تحقيق مستقل في الحادثة، وأنه سيتابع الحقائق التي تنتج عن التحقيق.

وقال “أنا آسف، مع كل احترامي، لم يتم التثبت منها بعد”.

وفي تعقيب لها، كتبت آبي مارتن على حسابها في تويتر “كنت أرغب في مواصلة الضغط على الحكومة الأمريكية بسبب قتل إسرائيل للصحفية شيرين أبو عاقلة، والنفاق باستخدام حرية الصحافة لقتل الناس الذين فُرضت عليهم عقوبات”.

I wanted to keep pressure on the US government for Israel’s murder of journalist Shireen Abu Akleh & hypocrisy of using “press freedom” to kill people with sanctions https://t.co/0QmIyr32oj — Abby Martin (@AbbyMartin) June 8, 2022

وأخرجت آبي مارتن منذ 3 سنوات فيلم “غزّة تُكافِح في سبيل الحرّية”، كما منعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول قطاع غزّة، بعد اتهامها بأنّها “مروّجة لأفكار فاسدة”.

واستطاعت آبي مارتِن من التّواصل مع فريق من الصحفيّين داخل قطاع غزّة ليتمكّنوا معًا من تصوير مشاهد حصريّة تُعرض لأوّل مرّة.

وقُتلت مراسلة الجزيرة في فلسطين الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11مايو/أيار خلال تغطيتها عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وخلص تحقيق فلسطيني إلى أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.

وذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” نقلًا عن شهود عيان أنها استهدفت على ما يبدو بشكل متعمد من قبل القوات الإسرائيلية.