مسؤول أوكراني: نريد شراء نظام القبة الحديدية من إسرائيل وأمريكا لن تعارض

قال مسؤول أوكراني، الثلاثاء، إن بلاده تريد شراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل، بالإضافة لصواريخ مضادة للدبابات.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفجن كورنيتشوك قوله، إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، مشيرا إلى أن معلوماتهم تؤكد أن الولايات المتحدة “لن تعارض عملية البيع”.

وأفاد كورنيتشوك، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، بأن بلاده تتوقع أن توافق إسرائيل على نقل نظام الصواريخ الموجهة المضاد للدبابات من طراز “سبايك س-ر” من ألمانيا إلى أوكرانيا.

وأضاف “نحن بحاجة إلى مساعدة إسرائيلية، أعني أننا بحاجة إلى دعم عسكري تقني. نحن بحاجة إلى القبة الحديدية، التي ستسمح لنا بإنقاذ النساء والأطفال المدنيين من قصف الصواريخ الروسية على أراضينا”.

وتابع “ما أعرفه يقينا هو أن الأمريكيين أعطوا الأسبوع الماضي الإذن بنقل الصواريخ من ألمانيا إلى أوكرانيا، لكن إسرائيل رفضت”، وقال إنهم ليسوا بحاجة إلى تبرع، بل شراء نظام القبة الحديدية.

وعبر كورنيتشوك عن شعوره بـ”الإحباط” من فشل إسرائيل بتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الدفاعية، والدعم العسكري الفني والدعم الطبي. بما في ذلك رفضها علاج الجنود الأوكرانيين في مستشفياتها.

وقال إن إسرائيل “لم تعد تركز على الحرب”، مضيفا أنه “تمت إزالة أوكرانيا من الصحافة الإسرائيلية بشكل شبه كامل”.

وأشار إلى أن غياب أخبار الحرب “يعكس عدم ارتياح الحكومة الاسرائيلية للحرب”، وتفضيل تجاهلها.

وقال كورنيتشوك “أريد أن تبتعد الحكومة الإسرائيلية عن منطقة الراحة الخاصة بها وتعود إلى الواقع”.

و كانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت في وقت سابق، تل أبيب بعدم التجاوب مع العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.