البرهان يؤكد التزام المؤسسة العسكرية والأمنية بتنفيذ مخرجات الحوار (فيديو)

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بالتزام المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد بتنفيذ مخرجات الحوار الذي ينطلق اليوم الأربعاء، برعاية أممية إفريقية.



وقال البرهان في خطاب موجه للشعب، قبيل ساعات من انطلاق الحوار بين الفرقاء السودانيين “إننا كمكون عسكري آلينا على أنفسنا والتزمنا وتعهدنا منذ أبريل 2019، بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني من أجل بناء دولة الديمقراطية والكرامة والحرية والسلام والعدالة”.

وأضاف أن “دعوة الحوار التي تُسهِّلها الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) تمثل فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية حتى تمضي وفق ما يرجوه الشعب السوداني”.

وتابع البرهان قائلا “إننا كمؤسسة عسكرية نؤكد التزامنا التام بالعمل مع الجميع حتى نصل بالمرحة الانتقالية إلى نهايتها بأعجل ما يمكن وهي انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الشعب من يحكمه”.

وقال إن “المنظومة العسكرية والأمنية في السودان، ومن منطلق إيمانها بالتحول الديمقراطي، تجدد التزامنا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار”.

وجدد البرهان في كلمته حرص قادة المؤسسة العسكرية على النأي بأنفسهم عن المعترك السياسي، فور توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في “التوافق الوطني الذي تيسره الآلية الثلاثية أو الانتخابات التي هي الأداة الشرعية لتداول السلطة”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.