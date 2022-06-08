الحرب في أوكرانيا.. معارك للسيطرة على مدينة استراتيجية وبدء محادثات بشأن صادرات الحبوب

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية الاستراتيجية بعدما قالت كييف إن قواتها تخوض معارك في المدينة.

وعلى وقْع تحذيرات قاتمة بشأن نقص السلع الغذائية لأسباب منها الحرب في أوكرانيا، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا لمناقشة إنشاء ممرات أمنية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.





معارك لبسط النفوذ

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “الأحياء السكنية بمدينة سيفيرودونيتسك حُررت بالكامل” بينما تسعى موسكو إلى السيطرة على هذه المدينة الصناعية ضمن محاولات لبسط نفوذها على مساحة شاسعة من شرقي أوكرانيا.

وأشارت مصادر أوكرانية إلى التفوق الكبير للمدفعية الروسية في المنطقة. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تستعد للهجوم على مدينة سلوفيانسك في إطار محاولات السيطرة على إقليم دونباس.

يأتي ذلك بينما ذكر حاكم منطقة لوهانسك، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني قد يضطر إلى التراجع لمواقع أقوى في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصَرة، لكنه لن يتخلى عن المدينة. وأشار إلى اندلاع قتال عنيف هناك.

The position of Russian forces near #Kyiv, broken by Ukrainian #army together with stolen washing machines. pic.twitter.com/EOagdtRZXH — НГУ (@ng_ukraine) June 7, 2022

وقال في كلمة متلفزة إن بلاده تتوقع أن تصعّد روسيا قصفها لسيفيرودونيتسك وشن هجوم ضخم حيث تركز موسكو كل جهودها على المنطقة.

وتحوّل القتال الذي استمر أيامًا في المدينة الصناعية إلى معركة محورية، حيث ركزت روسيا قوتها الهجومية هناك على أمل تحقيق أحد أهدافها المعلنة من الحرب، وهو الاستيلاء الكامل على منطقة لوهانسك نيابة عن الانفصاليين الناطقين بالروسية.

وقُتل آلاف المدنيين وأُرغم الملايين على الفرار منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بشن عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتركز روسيا الآن هجومها على إقليم دونباس في الشرق حيث تحرز تقدمًا مطردًا وإن كان بطيئًا، بعد التصدي لقواتها في أجزاء أخرى من البلاد من بينها العاصمة كييف.

LIVE: Türkiye’s FM Mevlut Cavusoglu and his Russian counterpart Sergey Lavrov hold joint presser in Ankara https://t.co/sr8GhswiFy — PresserWatch (@PresserWatch) June 8, 2022

لافروف في أنقرة

في السياق ذاته، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة برفقة وفد عسكري لإجراء محادثات بعدما طلبت الأمم المتحدة من تركيا المساعدة في مواكبة قوافل بحرية تنقل الحبوب من موانئ أوكرانية.

وتحاصر روسيا ميناء أوديسا الاستراتيجي المطل على البحر الأسود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لدى بلاده ما يصل إلى 25 مليون طن من الحبوب التي لا يمكن تصديرها.

وقال زيلينسكي “في الخريف قد تصل الكمية إلى ما بين 70 و75 مليون طن”. وقبل الحرب كانت أوكرانيا رابع أكبر الدول المصدرة للحبوب على مستوى العالم.

⚡ Спільними зусиллями громадян, розвідників та музейників ветерану Другої світової війни повернуто вкрадені “визволителями” нагороди. 🔗Детальніше: https://t.co/CpcgfzS3ww pic.twitter.com/78QMqMhGwk — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) June 6, 2022

وكشف زيلينسكي أن كييف تُجري محادثات مع تركيا وبريطانيا والأمم المتحدة لفتح ممرات بحرية لصادرات الحبوب، وكذلك مع بولندا ودول البلطيق لتصدير كميات من الحبوب عبر السكك الحديدية.