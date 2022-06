الحرب في أوكرانيا.. معارك للسيطرة على مدينة استراتيجية وبدء محادثات بشأن صادرات الحبوب

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية الاستراتيجية بعدما قالت كييف إن قواتها تخوض معارك في المدينة.

وعلى وقْع تحذيرات قاتمة بشأن نقص السلع الغذائية لأسباب منها الحرب في أوكرانيا، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا لمناقشة إنشاء ممرات أمنية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “الأحياء السكنية بمدينة سيفيرودونيتسك حُررت بالكامل” بينما تسعى موسكو إلى السيطرة على هذه المدينة الصناعية ضمن محاولات لبسط نفوذها على مساحة شاسعة من شرقي أوكرانيا.

وأشارت مصادر أوكرانية إلى التفوق الكبير للمدفعية الروسية في المنطقة. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تستعد للهجوم على مدينة سلوفيانسك في إطار محاولات السيطرة على إقليم دونباس.

يأتي ذلك بينما ذكر حاكم منطقة لوهانسك، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني قد يضطر إلى التراجع لمواقع أقوى في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصَرة، لكنه لن يتخلى عن المدينة. وأشار إلى اندلاع قتال عنيف هناك.

The position of Russian forces near #Kyiv, broken by Ukrainian #army together with stolen washing machines. pic.twitter.com/EOagdtRZXH

— НГУ (@ng_ukraine) June 7, 2022