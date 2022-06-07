إسبانيا تطلب رئيس شركة “NSO” الإسرائيلية للشهادة في قضية التجسس على رئيس الوزراء

طلبت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية ( إن إس أو) للشهادة في دعوى قضائية فُتحت بشأن استخدام برنامجها بيغاسوس في التجسس على ساسة إسبان بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت المحكمة في بيان، إن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس. ولم تورد المحكمة موعدًا للإدلاء بالشهادة.

وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا.

وحتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من (إن إس أو) تتعلق “بجوانب مختلفة من برنامج بيغاسوس”.

وفتح القاضي التحقيق بعد أن قالت الحكومة إن برنامج بيغاسوس استُخدم في التجسس على وزراء إسبان، مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا تسببت في استقالة رئيسة المخابرات باث إستيبان الشهر الماضي.

واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضًا في 5 يوليو/تموز، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للإدلاء بشهادته في هذه القضية الحساسة للغاية.

ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزيرالداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ومن كان وراء ذلك.

وطلبت المحكمة من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكامًا في مناطق أخرى من العالم استخدموه في التجسس على معارضين سياسيين وناشطين في الدفاع عن الحقوق المدنية.

وقال متحدث باسم (إن إس أو) إن الشركة “تعمل وفقًا لإطار قانوني صارم، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق”.

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وفتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقًا إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت، في 2 مايو/أيار الماضي، أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس.

وأكدت الحكومة الاسبانية -التي أشارت لاحقًا إلى أن الهاتف النقال لوزيرالداخلية تعرّض للاختراق أيضًا- أنه “هجوم خارجي” قادته جهة مجهولة.

كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع، يوم الجمعة الماضي، لمديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي أقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 مايو.

وكُشفت قضية التجسس في منتصف أبريل/نيسان، عندما نشر مشروع “سيتيزن لاب” بشأن الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرًا حدد 65 شخصًا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين عامَي 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة التجسس بالفعل على 18 منهم، لكن القضية اتخذت بعدًا آخر مع تعرّض هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في مايو ويونيو/حزيران 2021 لعمليات تنصت بواسطة البرنامج ذاته.