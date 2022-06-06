الليرة التركية تتراجع بعد تصريحات أردوغان بشأن أسعار الفائدة والتضخم

دفعت كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، العملة المحلية (الليرة) للانخفاض بأكثر من 1% إلى 16.6 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال أردوغان خلال كلمة له إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهوّنا من شأن تضخم يزيد على 70% معتبرا أنه أحد مشاكل عدة يعاني منها الاقتصاد.

وأكد أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

وقال أردوغان “جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج”.

وأضاف قائلا “هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات”. وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.

ووعد الرئيس التركي برفع أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال “نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لإيقاف ارتفاع الأسعار من جهة، وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى”.

ودفع هبوط الليرة والحرب في أوكرانيا وزيادات حادة في أسعار الطاقة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 1998. وبدأ التضخم يقفز في خريف العام الماضي بعد دورة تخفيضات للفائدة بلغت 500 نقطة أساس.

وأشار أردوغان إلى تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال “إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة خلال الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل”.