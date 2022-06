الأمير لويس يواصل خطف الأنظار ويحرج والدته في احتفالات اليوبيل البلاتيني (فيديو)

أحرج الأمير لويس (4 أعوام) أصغر أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج والدته كيت ميدلتون بعد أن غطى فمها بيده خلال حضوره فعاليات اليوم الأخير من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، أمس الأحد.

ورصد مقطع مصور الأمير الصغير وهو يعبّر عن غضبه، ويحاول إسكات والدته ومقاطعتها أكثر من مرة حيث تصرّف معها بطريقة يشوبها العناد والاستياء.

كما ظهر الأمير الصغير خلال المقطع وهو يخرج لسانه لوالدته ويتطاول عليها بيديه في مشهد جمع بين الشغب المبالغ فيه والسخرية من تصرفات أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات بسرعة هائلة، مؤكدين أن تصرفات الأطفال واحدة في أي مكان حول العالم حتى في القصر الملكي.

ويأتي تصرّف الأمير لويس بعد أيام قليلة من مشهد آخر خلال العرض الجوي الاحتفالي لمرور 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، حيث قام بسد أذنيه وسرعان ما أصبح مادة للدعاية والمزاح عبر الإنترنت.

وكان مقطع مصور قد التُقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية، الخميس، خلال مراسم تحية الجماهير من شرفة قصر باكنغهام الرئيسية، ويظهر فيه الأمير لويس وهو يجادل والدته كيت ميدلتون رغم وجوده في الصف الأول بمحاذاة الملكة.

