“لن تنتصر يا بوتين”.. الناتو: روسيا التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، إن روسيا باتت “التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء واستقرارهم”، وذلك في ختام قمة الحلف العسكري المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي ختام القمة التي هيمن عليها النقاش حول الهجوم الروسي على أوكرانيا والاضطرابات الجيوسياسية التي أثارها، دعا الحلف السويد وفنلندا رسميًا للانضمام إليه وتعهد بتعزيز جاهزية القوات للقتال والرد السريع على جناحه الشرقي الأقرب إلى روسيا.

ويشير بيان الحلف إلى التدهور السريع في العلاقات مع روسيا، التي كان الحلف يعدها في وقت سابق “شريكًا استراتيجيًا”.

وقال حلف الناتو في “وثيقة المفهوم الاستراتيجي” الجديدة، وهي الأولى منذ عام 2010 إن “الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا أضرت بشدة بالسلام، وغيّرت بشكل خطير بيئتنا الأمنية”.

وأضاف “وجود أوكرانيا المستقلة القوية أمر حيوي لاستقرار أوربا والمحيط الأطلسي”.

ووافق الحلف على حزمة دعم تهدف إلى تحديث الجيش الأوكراني الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية إلى حد كبير.

وقال البيان “نتضامن بشكل كامل مع أوكرانيا حكومة وشعبًا في الدفاع البطولي عن بلادهم”.

نشر قوات أمريكية

وخلال القمة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزامه نشر قوات أمريكية إضافية برًا وبحرًا وجوًا في أنحاء أوربا، من إسبانيا في الغرب إلى رومانيا وبولندا على الحدود مع أوكرانيا.

وتضمن الإعلان إنشاء مقر دائم للجيش الأمريكي به كتيبة من القوات في بولندا، في أول انتشار أمريكي دائم على الحدود الشرقية لحلف الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الذي استضافت بلاده القمة “نوجه رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لن تنتصر”.

الناتو يرفع تأهبه

وقال الحلف إنه سينشر أيضًا “قوات أكثر قوة وجاهزية للقتال” على حدوده الشرقية، في تعزيز لمجموعات قتالية موجودة بالفعل وتحويلها إلى ألوية.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أعلن قبل القمة أن الحلف يعتزم زيادة عدد القوات المنتشرة في حالة تأهب قصوى بواقع 7 أمثال إلى أكثر من 700 ألف جندي.

وتمثل دعوة الحلف للسويد وفنلندا للانضمام إليه أحد أهم التحولات في الأمن الأوربي منذ عقود إذ تخلت هلسنكي وستوكهولم عن وضع الحياد التقليدي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتشكو موسكو منذ زمن بعيد من التوسع الملحوظ للتكتل الغربي باتجاه الحدود الروسية، لكن هجومها على أوكرانيا، الذي تسميه “عملية عسكرية خاصة”، أعطى دفعة جديدة لحلف الناتو، كما منح الاتحاد الأوربي أوكرانيا وضع المرشح بسبب هذا الهجوم.

وتتهم أوكرانيا وأنصارها الغربيون روسيا بالاستيلاء على الأراضي على نحو غير مبرر في أوكرانيا.

“الصين.. تحدٍ خطير”

ولم تغب الصين عن مخاوف حلف الناتو، إذ أشار الأمين العام للحلف إلى أن الصين “ليست عدوًا للحلف، لكنها تمثل تحديات خطيرة”.

وقال ستولنبرغ “نواجه الآن حقبة من المنافسة الاستراتيجية.. الصين تقوم ببناء قواتها بشكل كبير، بما في ذلك الأسلحة النووية وتخيف جيرانها بما في ذلك تايوان”.

وأضاف “الصين ليست خصمنا، ولكن يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن التحديات الخطيرة التي تمثلها”.