شاهد: طفلة تنجو من الموت بعد سقوطها من شرفة منزلها (فيديو)

فوجئ رجل تركي بسقوط طفلة لا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، إذ تدحرجت على ظهره قبل أن تسقط على الأرض في واقعة وصف الرجل بأنها “معجزة” دبرها الله لمنح هذه الفتاة عمرًا أطول.

وأظهر فيديو لحظة سقوط الطفلة الأفغانية خاطرة أميري المقيمة مع عائلتها في مدينة أماسيا شمالي تركيا على ظهر أحد الرجال “في مشهد صادم”، وفق صحف تركية.

القدر ينقذ طفلة تبلغ من العمرعاما واحدا بعد سقوطها من الشرفة في مدينة أماسيا التركية#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/EgsHXvKWS0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2022

وكان الرجل ويدعى روحي أشتشي يقف أسفل شرفة الطفلة عندما سقطت من الدور الأول على ظهره ما خفف من وقع اصطدامها بالأرض.

واكتشفت والدة الطفلة الحادث حين وجدت الرجل يحمل ابنتها لنقلها بمساعدة رجال الحي سريعًا إلى المستشفى بوساطة سيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطفلة كانت تلعب في شرفة منزلها عندما انزلقت وسقطت عبر السور.

وقال أشتشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية “لقد تدحرجت على ظهري واصطدمت بالأرض. اعتقدت في البداية أن إناء سقط عليّ، لكن عندما استدرت أدركت أنها كانت طفلة”.

وأضاف “لو كنت تقدمت بخطوتين إلى الأمام أو الخلف، لكانت سقطت على رأسها”.

وتعرضت الطفلة لكدمات وجروح طفيفة، وأفادت تقارير صحفية بأنها حاليًا في حالة مستقرة.