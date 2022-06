منظمة نمساوية: وقوع 1061 اعتداء عنصريا على المسلمين عام 2021

تعرض مسلمون في النمسا لنحو 1061 اعتداءً عنصريا، خلال العام الماضي 2021، بحسب تقرير لإحدى منظمات المجتمع المدني في البلاد.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمركز (التوثيق والإرشاد من أجل مسلمي النمسا) بعنوان “الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين 2021″، وتم الإعلان عنه أمس الخميس.

وذكر التقرير أن العام الماضي سجل وقوع 1061 اعتداءً عنصريا على المسلمين، موضحا أن 69% من الضحايا هم من النساء و26% من الرجال.

Over 1,000 anti-Muslim attacks reported in Austria in 2021 https://t.co/Pl10WcU8wm pic.twitter.com/JFEbifObX3

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 2, 2022