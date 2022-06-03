مظاهرات في السودان لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

خرج مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدنها وفي الأقاليم، اليوم الجمعة، لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة الذي وقع في يونيو/حزيران عام 2019.

ويصادف اليوم الجمعة 3 يونيو، الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة عندما اقتحمت قوات من تشكيلات عسكرية مختلفة مقر الجيش، واستخدمت العنف المفرط لتفريق محتجين كانوا يطالبون بحكومة مدنية مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة عن تنظيم مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ودعا نشطاء وقوى مدنية سودانية وأحزاب لإحياء الذكرى، في وقت لم تكشف فيه لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض عن نتائج التحقيق وأسماء المتورطين في المجزرة.

وأغلقت السلطات السودانية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، في حين دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأجهزة الأمنية إلى احترام حرية التظاهر وعدم التعرض للمواكب.

“القصاص للشهداء”

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية وصور الضحايا، ورددوا شعارات تنادي بالقصاص للضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة، وإسقاط “المجلس العسكري” الحاكم.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

وفي أواخر أكتوبر من العام الماضي، قام قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإجراءات حل بموجبها الحكومة المدنية التي تكونت عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير وفض اعتصام القيادة العامة، ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات متجددة.

وقتل في فض الاعتصام العشرات، وفقد آخرون، ووجدت بعض الجثث مكبلة الأيدي في النهر، بحسب تقارير غير رسمية، وقدّرت إحصائية حكومية الضحايا بنحو 85 شخصًا.

في الذكرى الثالثة لمجزرة الخرطوم ، تدعو الترويكا السلطات العسكرية لمحاسبة المسؤولين و قوات الأمن إلى الامتناع عن العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 3, 2022

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الواقعة، وقالت في تقرير إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت “مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تسريبها على فترات -كان آخرها مطلع رمضان الماضي- قوات تلبس زي الدعم السريع وهي تنكل بالمتظاهرين وتطاردهم في محيط القيادة.

لكن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” ظل ينفي على الدوام أي علاقة لشخصه بعملية الفض، بل أكد أنه كان يمنع قادة النظام السابق من التعرض للمعتصمين طوال الأيام الخمسة التي سبقت الإطاحة بنظام البشير.

وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري، في بيان متلفز آنذاك، ضلوع ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) في فض الاعتصام، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها “إن الضباط دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة”.

ونفى جهاز القضاء وقتها صحة ما تردد عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز، بشأن فض الاعتصام، وقال في بيان إن المجلس العسكري دعاه إلى اجتماع بصدد إخلاء منطقة “كولومبيا” لدواعٍ أمنية.

كما أعلن رئيس النيابة العامة، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام غير صحيح على الإطلاق.

وقد أثار فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم بالقوة المفرطة، ردودًا غاضبة داخل السودان وتنديدًا دوليًا، وطالبت الولايات المتحدة ودول غربية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به في هذا الشأن.