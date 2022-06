مزاد على ساعة تاريخية استُخدِمت في تنظيم “الهروب الكبير” من معتقل ألماني عام 1944

تطرح للبيع ضمن مزاد لدار (كريستيز) في نيويورك ساعة رولكس قديمة كانت لدى أسير بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، واستُخدمت لتنظيم عملية “الهروب الكبير” الشهيرة من معسكر نازي عام 1944.

وتنظم دار كريستيز للمزادات في 9 يونيو/حزيران الجاري مزادا ستُطرح فيه للبيع “رولكس 3525 مونوبلوكو”، وهي ساعة كانت لدى الملازم الأول في سلاح الجو الملكي جيرالد إيمسون خلال احتجازه في معسكر نازي في بولندا.

لقطة من فيلم الهروب الكبير(غيتي أرشيف)

وشارك في خطة الهروب من المعسكر عبر الأنفاق 250 سجينا بينهم ضباط بريطانيون وكنديون وأمريكيون وبولنديون وأستراليون، ونجح ثلثهم في الهروب، لكن الألمان أعدموا 50 من الذين ألقوا القبض عليهم وأطلقوا سراح الآخرين عام 1945.

وتناولت رواية للكاتب والطيار بول بريكهيل هذه الأحداث التاريخية، واقتُبس منها الفيلم الأمريكي الشهير “الهروب العظيم” عام 1963، من بطولة الممثل ستيف ماكوين.

وأشارت دار كريستيز إلى أنّ القيمة التقديرية للساعة تبلغ حاليا “نحو 200 ألف دولار لكنّ تاريخها يجعلها لا تقدر بثمن”، وقال الخبير في الدار “ذهلنا عندما وصلت الساعة إلينا وعرفنا قصتها”.

وتعتبر قصة هذه الساعة استثنائية، إذ استطاع الملازم إيمسون الذي كان سجينا في المعسكر أن يطلب الساعة الشهيرة من شركة “رولكس” ويتسلمها عبر الصليب الأحمر، وسُمح له بدفع ثمنها بعد انتهاء الحرب.

وقالت دار كريستيز “عندما وصلت الساعة إلى الملازم، كان التخطيط للهروب الكبير قد بدأ، وكان على الضباط تحديد الوقت الذي يحتاج إليه السجناء لاجتياز المسافة بين الحفرة والغابة عبر الأنفاق”.

