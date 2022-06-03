متحديا بايدن.. نائب ولاية فلوريدا يستعرض أسلحته الخاصة أمام المشرعين (فيديو)

استعرض عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا غريغ ستيوبي أسلحة نارية عدة خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب، عقدت الخميس، في إطار مناقشة سبل الحد من حوادث إطلاق النار الجماعية التي باتت تشهدها الولايات المتحدة بشكل شبه يومي، ويروح ضحيتها عشرات الأشخاص.



وشارك النائب الجمهوري في الجلسة عبر تطبيق (زووم) من منزله في فلوريدا، مجادلًا بأن الديمقراطيين يحاولون “تجريد الأمريكيين من حقهم الدستوري في حمل السلاح من خلال تقييد الذخيرة التي يستخدمونها”.

وقال ستيوبي “لا تدعهم يخدعونك، أنهم يحاولون أن يسلبوا قدرتك على شراء المسدسات والأسلحة والذخائر”.

وأظهر خلال كلمته ثلاثة أنواع من الأسلحة التي يمتلكها ويحتفظ بها في منزله، مشيرًا إلى اختلاف أنواع الذخائر (الطلقات النارية) المستخدمة لكل سلاح.

Everything you need to know about this gun control package: Democrats don’t even want to let me show what they’re trying to ban. I’m an American in my own home, and I’ll do whatever I want with my guns, Mr. Chairman. pic.twitter.com/pH2OIsnlVp — Congressman Greg Steube (@RepGregSteube) June 2, 2022

واعترض النائب الجمهوري على أن مساعي الديمقراطيين لحظر الأسلحة تحت اسم “حماية أطفالنا” تشمل تلك المستخدمة لحماية المنازل أو حتى تلك المخصصة للقضاء على الحيوانات المفترسة التي تهاجم المواشي في المناطق الريفية.

ولفت إلى أن إجراءات حظر السلاح “غير منطقية كونها لا تلبي الغرض الذي وضعت من أجله” وسيتم تمريرها.

وأشار ستيوبي إلى سلاح من نوع (سيغ سوير) الذي يستخدمه يوميًا لضمان أمنه الشخصي.

وتابع “استخدم هذا السلاح لحماية نفسي وزوجتي وأسرتي وحتى منزلي”.

Republican Representative Greg Steube held up guns during his virtual appearance at a House hearing on gun reform https://t.co/XxSsJ66xtw pic.twitter.com/Z9ESWWGNmo — Reuters (@Reuters) June 3, 2022

وبينما كان ستيوبي يستعرض أسلحته النارية خلال الجلسة يمكن سماع النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي من تكساس وهي تقاطع خطابه.

وقالت شيلا “آمل ألا يتم استعراض البندقية” ليرد ستيوبي بحدة “أنا في منزلي يمكنني أن أفعل ما أريد بأسلحتي”.

وزاد عرض الأسلحة من حدة التوتر في الجلسة التي شهدت مناقشات ساخنة وانقسامًا عميقًا بين المشرعين.

تحدٍ واضح للرئيس الأمريكي

وتحدى ستيوبي بموقفه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بات يكرر في خطاباته الأخيرة جميعها دعوة الكونغرس لتبني قوانين تحد من استخدام الأسلحة وتقنن امتلاكها.

وأمس، قال بايدن في كلمة إن السلاح “هو القاتل الأول” للأطفال في البلاد، مشيرًا إلى “وجود 9 أنواع من الأسلحة سمح لها بأن تباع من جديد ما أدى إلى زيادة في عمليات القتل الجماعية”.

وأضاف “علينا التوصل إلى قوانين تمكننا من الحد من عنف السلاح وتحديد هوية المشتري، إضافة إلى رفع السن القانونية لشراء السلاح”.

Over the last two decades, more school-age children have died from guns than on-duty police officers and active duty military combined. Think about that. For God’s sake how much more carnage are we willing to accept? — President Biden (@POTUS) June 2, 2022

وبعد مدة قصيرة من كلمة بايدن حول العنف المسلح، قالت الشرطة إن رجلًا قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة بولاية أيوا الأمريكية ثم انتحر، وفي الوقت نفسه أصيب 5 أشخاص بإطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن.

وحدثت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وبعد أقل من 10 أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلًا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ومنذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من 20 حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة (غان فايولنس آركايف).

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد منعوا، نهاية مايو الماضي، مشروع قانون (الإرهاب المحلي) الذي كان سيفتح النقاش حول تدابير وقواعد حمل السلاح في الولايات المتحدة عقب إطلاق النار الجماعي في مدرسة بولاية تكساس.

وتم رفض مشروع القانون بعد يومين فقط من إطلاق النار في مدينة يوفالدي.

ورصدت منظمة (أرشيف العنف المسلح) في الولايات المتحدة -غير حكومية- وقوع 233 حادث إطلاق نار في البلاد منذ بداية العام الجاري.