متحديا بايدن.. نائب ولاية فلوريدا يستعرض أسلحته الخاصة أمام المشرعين (فيديو)

استعرض عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا غريغ ستيوبي أسلحة نارية عدة خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب، عقدت الخميس، في إطار مناقشة سبل الحد من حوادث إطلاق النار الجماعية التي باتت تشهدها الولايات المتحدة بشكل شبه يومي، ويروح ضحيتها عشرات الأشخاص.



وشارك النائب الجمهوري في الجلسة عبر تطبيق (زووم) من منزله في فلوريدا، مجادلًا بأن الديمقراطيين يحاولون “تجريد الأمريكيين من حقهم الدستوري في حمل السلاح من خلال تقييد الذخيرة التي يستخدمونها”.

وقال ستيوبي “لا تدعهم يخدعونك، أنهم يحاولون أن يسلبوا قدرتك على شراء المسدسات والأسلحة والذخائر”.

وأظهر خلال كلمته ثلاثة أنواع من الأسلحة التي يمتلكها ويحتفظ بها في منزله، مشيرًا إلى اختلاف أنواع الذخائر (الطلقات النارية) المستخدمة لكل سلاح.

Everything you need to know about this gun control package: Democrats don’t even want to let me show what they’re trying to ban.

I’m an American in my own home, and I’ll do whatever I want with my guns, Mr. Chairman. pic.twitter.com/pH2OIsnlVp

— Congressman Greg Steube (@RepGregSteube) June 2, 2022