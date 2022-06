“حرب شوارع”.. اشتباكات مسلحة في محطة وقود بولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لاشتباكات مسلحة في محطة وقود بمدينة “هندرسون” في ولاية كارولينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع الفيديو تبادلا لإطلاق النار بين عدة مسلحين في إحدى محطات الوقود خلال ساعات النهار في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تسجيل مقاطع الفيديو من محل تجاري في شارع دبليو أندروز، وأظهر الفيديو وقوف 3 سيارات إحداها ذات دفع رباعي عند مضخات الوقود.

وبعذ ذلك خرج رجل يرتدي سترة زرقاء من إحدى تلك السيارات واتجه نحو المتجر شاهرًا بندقية أوتوماتيكية.

Surveillance video shows a shootout taking place at a Henderson gas station in North Carolina.

من زاوية أخرى، أظهر الفيديو الرجل صاحب السترة الزرقاء وهو يقفز إلى الخلف والرصاص يحطم الباب الزجاجي للمتجر، ثم أخرج بندقيته وبدأ يرد بإطلاق النار اتجاه السيارة الرباعية الدفع.

ثم تحول المشهد بعدها إلى حلبة لإطلاق النار باتجاه شارع ويست أندروز، وبدت فيه سيارة رياضية تبتعد هاربة من طلقات الرصاص المتلاحقة.

وقالت امرأة لوسائل إعلام محلية إنها دفعت أحفادها على الأرض خلف أريكة لحمايتهم من فوضى الرصاص الذي عمت أرجاء الشارع.

ونشرت جدة مسنة صورًا على فيسبوك أظهرت ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي لسيارتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة أصدرت مذكرات توقيف لـ4 أشخاص، وأن أحدهم سلم نفسه.

وقالت شرطة هندرسون إن الضباط ذهبوا إلى موقع الحادث بسرعة وقاموا بجمع الأدلة.

وأوضحت أنه لم يُقتل أحد في الحادثة، ولم يُبلغ إلا عن إصابات طفيفة، مؤكدة إصابة شخص واحد “بجروح في قدميه” أثناء إطلاق النار.

وكشفت الشرطة أن العديد من المشتبه فيهم أو من لهم صلة بإطلاق النار صدرت أوامر باعتقالهم.