حادث جديد.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في أيوا بأمريكا

قُتلت امرأتان بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية مساء أمس الخميس، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقالت الشرطة إن رجلا قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة ثم انتحر، وفي الوقت نفسه أصيب 5 أشخاص بإطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن.

وقع إطلاق النار في أيوا بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن حول العنف المسلح، عقب حوادث إطلاق نار عشوائي في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية.

وقال نائب قائد شرطة مقاطعة ستوري إن إطلاق النار في أيوا وقع أمام كنيسة كورنرستون شرقي مدينة أميس، وأضاف أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد سقوط القتلى الثلاثة، لكنها لم تتمكن من معرفة هوياتهم أو تحديد الصلة بينهم.

وأصيب خمسة أشخاص مساء الخميس جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل أواخر مايو/أيار بأيدي الشرطة.

وقالت شرطة مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان “أطلِقت أعيرة نارية عدة” في المقبرة الساعة 14.26 بالتوقيت المحلي (19.26 توقيت غرينتش).

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 5 أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في أيار/مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة “تي إم جاي 4” موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وقُتل الشاب الأسود داشونتاي كينغ (37 عاما) برصاص الشرطة في 20 مايو/أيار أثناء فراره من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

وحدثت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ومنذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة (غان فايولنس آركايف).

