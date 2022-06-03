حادث جديد.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في أيوا بأمريكا

قُتلت امرأتان بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية مساء أمس الخميس، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقالت الشرطة إن رجلا قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة ثم انتحر، وفي الوقت نفسه أصيب 5 أشخاص بإطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن.

وقع إطلاق النار في أيوا بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن حول العنف المسلح، عقب حوادث إطلاق نار عشوائي في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية.

وقال نائب قائد شرطة مقاطعة ستوري إن إطلاق النار في أيوا وقع أمام كنيسة كورنرستون شرقي مدينة أميس، وأضاف أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد سقوط القتلى الثلاثة، لكنها لم تتمكن من معرفة هوياتهم أو تحديد الصلة بينهم.

“The Gun Violence Archive, which tracks shootings with at least four victims, has documented at least 20 since the May 24 attack.”https://t.co/fivAxgRJHq | @HuffPost — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 2, 2022

إصابة 5 بالرصاص

وأصيب خمسة أشخاص مساء الخميس جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل أواخر مايو/أيار بأيدي الشرطة.

وقالت شرطة مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان “أطلِقت أعيرة نارية عدة” في المقبرة الساعة 14.26 بالتوقيت المحلي (19.26 توقيت غرينتش).

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 5 أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في أيار/مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة “تي إم جاي 4” موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وقُتل الشاب الأسود داشونتاي كينغ (37 عاما) برصاص الشرطة في 20 مايو/أيار أثناء فراره من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

وحدثت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ومنذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة (غان فايولنس آركايف).

“The shooting marks the 233rd mass shooting for the year in the U.S., per data collected by the Gun Violence Archive. The archive characterizes a mass shooting as four or more shot or killed, not including the shooter.”https://t.co/EOGK9cHle4 | @NPR — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 2, 2022

قتل طبيبه بسبب الآلام

وكشفت السلطات الأمريكية، أن المسلح الذي قتل 4 أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر في مركز طبي في تلسا بولاية أوكلاهوما، كان قد ذهب إلى هناك لقتل طبيب ألقى باللوم عليه في آلام يعاني منها بعد جراحة.

وتوجه المسلح إلى المستشفى بعد أن اشترى بندقية هجومية في اليوم نفسه، وأفادت السلطات بأنه اشترى البندقية نصف الآلية التي جلبها إلى المستشفى من متجر أسلحة محلي في وقت سابق من يوم الأربعاء، كما أحضر مسدسا اشتراه قبل 3 أيام.

وقال قائد شرطة تلسا إن المشتبه فيه، واسمه مايكل لويس، دخل مبنى في حرم مستشفى سانت فرانسيس بسلاح من طراز (أي. أر-15) وفتح النار عشوائيا، مما أدى إلى مقتل طبيبين وشخصين آخرين.

وقال إن المشتبه فيه “جاء بنية قتل الطبيب فيليبس وأي شخص يعترض طريقه” وعثرت السلطات على رسالة لدى لويس توضح أن الهجوم كان متعمدا.





ولقي الطبيب بريستون فيليبس (59 عاما)، وهو الجراح الذي عالج لويس، حتفه إلى جانب الطبيبة ستيفاني هوسن المختصّة بالطب الرياضي البالغة من العمر 48 عاما.

وخرج لويس من المستشفى في 24 مايو/أيار بعد إجراء جراحة في الظهر، وقال مسؤول الشرطة إن المسلح اتصل بعد ذلك عدة مرات يشكو من الألم.

يأتي هذا الحادث عقب عمليتي إطلاق نار عشوائي أحدثتا صدمة للمجتمع الأمريكي وأعادتا فتح نقاش طويل الأمد حول تشديد الضوابط على حيازة الأسلحة النارية ودور الصحة العقلية في تفشي العنف الناجم عن استخدام السلاح في الولايات المتحدة.

ووصلت الشرطة بعد ثلاث دقائق من تلقيها مكالمة، وقال قائد الشرطة إن الضباط اقتحموا المبنى وتتبعوا صوت إطلاق النار حتى الطابق الثاني، وتواصلوا مع الضحايا والمشتبه فيه بعد خمس دقائق.

وأشار الضباط في الموقع إلى أنهم سمعوا دوي طلقة نارية بعد ذلك بخمس دقائق، وقال فرانكلين إنها كانت الرصاصة التي انتحر بها المسلح.

🔴 Quatre personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées mercredi, au complexe hospitalier St Francis, à #Tulsa. Il s'agit là de la 233e #fusillade recensée aux #EtatsUnis depuis le début de l’année par l’organisation @GunDeaths. https://t.co/SUilmhFGW3 — Libération (@libe) June 2, 2022

بايدن يطالب بالتحرك

من جانبه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.

ودعا الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات العالية القدرة.

كما ضغط أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.

وقال بايدن “لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا”، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.

وقالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون، مشيرة إلى أن “هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا.”