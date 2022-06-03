إغلاق حسابات بنكية لأربعة أشخاص من عائلة واحدة عقب تبرعهم لمسجد في فرنسا

قال عميد مسجد فيلوربان عز الدين قاسي إن أحد البنوك الفرنسية أقدمت على إغلاق حساب مواطنين من أصول مغربية بسبب تبرعهم بشعرة آلاف يورو لإحدى المساجد قيد الإنشاء في مدينة ليون، بمقاطعة (رون- ألب) جنوب شرقي فرنسا.

وأوضح قاسي أنه قابل شخصًا من أصول مغربية يدعى مسعود في مسجد فيلوربان بعد صلاة العصر وهو في قمة الغضب إثر قيام بنك (بي إن بي بارنيبا) بإغلاق حسابه وحساب ابنه وبنته وأخيه بسبب تقديمه التبرعات للمسجد.

وندّد العميد بإغلاق حسابات مساجد كبرى في فرنسا الفترة الأخيرة خاصة بعد المصادقة على قانون ما يسمى بـ (المحافظة على مبادئ الجمهورية ومكافحة الانفصالية) الذي يشدد الرقابة على عملية التبرعات للمساجد والمراكز الإسلامية.

وأوضح أنه في الاجتماع الأول لمنتدى الإسلام الفرنسي (فوريف) بباريس في فبراير/شباط 2022 سُئل وزير الداخلية عن إغلاق الحسابات المصرفية لعدد كبير من المساجد في فرنسا، وبعضها قيد الإنشاء أو التوسع، مشيرًا إلى وعد الوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحظر هذه الإغلاقات غير المبررة.

وأضاف أنه بعد 4 أشهر من هذا الوعد لم يتم عمل أي شيء، والأسوأ من ذلك أن بعض البنوك مثل بنكي (لابوست) و (بي إن بي بارنيبا) سمحت لنفسها بإغلاق حسابات الأفراد المشاركين في بناء هذه المساجد.

واستنكر مغردون الحادثة قائلين إنها لن تكون الأخيرة في ظل استمرار التضييق على الجالية المسلمة في فرنسا، ودعا بعضهم مقاطعة بنك بي إن بي بارنيبا.

وكان زعيم حركة (فرنسا الأبية) جون لوك مليونشون قد أكد أن تحالف اليسار المنتمي له سيلغي قانون مكافحة الانفصالية إذا فاز بالانتخابات التشريعية المقبلة.