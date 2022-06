أمريكا: مسؤولون في الهند يدعمون هجمات متزايدة على دور العبادة

قال مسؤول أمريكي إن بعض المسؤولين في الهند يتجاهلون أو يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص ودور العبادة في البلاد، وذلك بعد صدور تقرير عن الحريات الدينية على مستوى العالم في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات على أفراد من الأقليات الدينية، بما فيها القتل والاعتداء والترهيب، حدثت طوال العام الماضي في الهند وشمل ذلك القصاص للأبقار بشن اعتداءات على غير الهندوس بزعم ذبحهم أبقارا أو اتجارهم بلحومها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقرير “يظهر أن الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية مهددة في جميع أنحاء العالم”.

Today, @statedept released the 2021 International Religious Freedom Report. Respect for religious freedom isn’t only one of our deepest held values and a universal human right—it’s also a vital foreign policy priority. We must do more to combat rising forms of hate. pic.twitter.com/Gsl43J2jpa

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2022