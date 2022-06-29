وسط مخاوف غربية.. بريطانيا تدعو دول الناتو للتصدي للصين “قبل فوات الأوان”

نقلت صحيفة الغارديان عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قولها إن الصين سترتكب “سوء تقدير كارثي” إذا غزت تايوان.

وأبلغت الوزيرة قمة الناتو أن المملكة المتحدة والدول الأخرى يجب أن تعيد النظر كليًا في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول التي استخدمت القوة الاقتصادية والعسكرية بطرق “قسرية”، في إشارة لروسيا.

وفي حديثها خلال قمة مدريد، قالت ليز تروس “أعتقد أنه مع قيام الصين ببسط نفوذها من خلال الإكراه الاقتصادي وبناء جيش، هناك خطر حقيقي من أنهم يرسمون فكرة خاطئة تؤدي إلى سوء تقدير كارثي مثل غزو تايوان”.

وأضافت أنه مع توسيع الصين لطموحاتها الاستراتيجية، فإنه يجب مراجعة الاستراتيجية الجديدة للناتو تجاه الصين على وجه التحديد.

وكانت الطموحات السياسية والاقتصادية والعسكرية للصين أحد المجالات التي تناولتها قمة مجموعة السبع في ألمانيا، والتي انتهت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالدعوة لبرنامج عملي لمواجهة الطموحات الصينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات تروس جاءت بعد يوم من دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عملية سريعة لدعم تايوان ومساعدتها بأسلحة دفاعية إذا تعرضت لغزو صيني قائلة “تعلمنا درسًا مهما من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا”.

وقالت إن دول مجموعة السبع يجب أن تستخدم “ثقلها الاقتصادي” لتحدي الصين، مضيفة أن دولًا مثل المملكة المتحدة يمكنها إعادة التفكير في نهجها الاقتصادي والتجاري مع بيجين.

وخلال حديثها، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ذهبت ليز تروس إلى ما هو أبعد من لغة الحكومة الدبلوماسية في تايوان بقولها “هناك حاجة لتزويد الجزيرة بأسلحة دفاعية”.

وأضافت “كان يجب أن نقوم بهذه الخطوات العسكرية في وقت سابق في تايوان، كما كان ينبغي أن نزود أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية قبل فوات الأوان”.

وخلصت الوزيرة البريطانية إلى القول “نحن بحاجة إلى تعلم هذا الدرس وتطبيقه في تايوان. كل قطعة من المعدات التي أرسلناها تستغرق شهورًا من التدريب، لذلك كلما أسرعنا في ذلك كان ذلك أفضل”.

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي حذّر نظيره الأمريكي لويد أوستن، الشهر الماضي، من أن بيجين “لن تتردد في بدء حرب” إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوّتين بشأن الجزيرة.

وجاءت التحذيرات في ظل أول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش القمة الأمنية في سنغافورة.

وحذّر وي نظيره الأمريكي من أنه “إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر”.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرّضها لغزو صيني.

وتعد بيجين الجزيرة جزءًا من أراضيها، وتعهّدت ضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.