ممازحة باللغة التركية بين أردوغان وجونسون في قمة الناتو (فيديو)

التقطت عدسات الأخبار ممازحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحاول جونسون تحية أردوغان بعبارة من اللغة التركية، إلا أنه نطقها بشكل غير صحيح، ليرد عليه أردوغان مصححًا طريقة النطق في حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.





وتعالت ضحكات جونسون وبايدن عندما أدرك جونسون خطأه في نطق الكلمة التي كانت تعني “جميل جدًا”.

وعقد أردوغان وجونسون اجتماعًا مغلقًا، الأربعاء، على هامش قمة الناتو في مركز (إيفيما) للمؤتمرات الذي يحتضن القمة.