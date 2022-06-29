لقطات صادمة.. إصابة أمريكي من ذوي البشرة السوداء بالشلل خلال اعتقاله (فيديو)

أظهرت لقطات صادمة إصابة أمريكي من ذوي البشرة السوداء بالشلل خلال اعتقاله على أيدي شرطة مدينة نيوهيفن في ولاية كونيتيكت الأمريكية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشرطة في نيوهيفن ألقت القبض على راندي كوكس (36 عامًا) في 19 يونيو/حزيران الجاري بتهمة تتعلق بسلاح ناري، ووضعته مكبل اليدين في مؤخرة شاحنة تابعة للشرطة دون حزام مقعد.

وأظهرت اللقطات المأخوذة من كاميرات الشرطة توقف السيارة فجأة ليرتطم رأس كوكس بجدرانها ويسقط في أرضيتها.

وتسمع خلال اللقطات كوكس وهو يستغيث طالبًا المساعدة مرات عدة.

وذكرت الصحيفة أن كوكس ظل ممدًا في هذه الوضعية حتى وصل مركز الشرطة بعد 8 دقائق، حيث أخرجه أفراد الشرطة جرًا من الشاحنة ووضعوه على كرسي متحرك.

وأضافت الصحيفة أن أفراد الشرطة سخروا منه ومن وضعيته وسحبوه مرة أخرى إلى زنزانة الاحتجاز وفقًا للقطات المأخوذة من الكاميرات المثبتة على ملابس الشرطة.

وقال مسؤولو شرطة نيوهيفن إن كوكس ظل قيد الاحتجاز لمدة تراوحت بين 10 إلى 15 دقيقة قبل أن يحضر المسعفون.

وقال محامو كوكس وعائلته إنه أصيب بشلل تام من صدره وحتى أطرافه السفلية، ويتنفس عبر جهاز تنفس صناعي.

وأضاف المحامون والعائلة في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أنه ربما لا يستطيع المشي مجددًا.

وقال رئيس بلدية نيوهيفن إن كوكس أصيب في الرقبة أو النخاع الشوكي والذي تسبب على الأرجح في شلله.

وأضاف أن أفراد الشرطة الخمسة المتورطين في الواقعة جرى إيقافهم عن العمل، وبدأت شرطة الولاية بالتحقيق في الواقعة.