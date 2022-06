عبد الناصر رشيد.. أمريكي من أصل فلسطيني يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس نواب ولاية إلينوي

فاز الأمريكي من أصل فلسطيني عبد الناصر رشيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ليحظى بتأييد الحزب لخوض انتخابات مجلس نواب ولاية إلينوي الأمريكية عن مقاطعة (كوك كاونتي)، والتي من المقرر تنظيمها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأطاح رشيد بمنافسه النائب الحالي في مجلس نواب الولاية عن المقاطعة مايكل زالوسكي الذي يشغل المنصب منذ 2008، وحصل على 3897 صوتًا بنسبة 51.7% مقابل 3642 صوتًا لمنافسه بنسبة 48.3%.

ويقول عبد الناصر رشيد في موقعه على الإنترنت أنه في حال انتخابه “سيعطي الأولوية لمصالح الأسر العاملة، وليست المصالح الخاصة للشركات، وسيكافح من أجل القضاء على الفساد، وتمويل التعليم العام، والعمل على إصلاح نظام ضريبة الممتلكات المعطل الذي يعاقب الأسر العاملة، بينما يمنح الشركات الضخمة تخفيضات ضريبية كبيرة”.

ويحكي عبد الناصر عن نفسه أنه ولد لأب مهاجر قدم إلى البلد دون أي مؤهلات علمية، وعمل طاهيًا في مستشفى مقاطعة كوك، وكافح مع والدته ليتمكنا من حصول ابنهما على شهادة جامعية من جامعة هارفارد العريقة.

Twitter allow me to introduce to you to the official State Representative for 21st district candidate for Illinois, Abdelnasser Rashid the First Palestinian Muslim to be a candidate in Illinois state government. pic.twitter.com/QxN3OlMwIk

— Gerardo Nava (@GNava0117) June 29, 2022