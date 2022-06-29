ردا على اتهامات أممية.. إسبانيا تحقق في مقتل مهاجرين على سياج مليلية

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الثلاثاء، فتح تحقيق في مقتل 23 شخصًا على الأقل خلال محاولة نحو ألفي مهاجر أفريقي دخول جيب مليلية الإسباني بالقوة، الجمعة الماضية، انطلاقا من الأراضي المغربية.

وأعلن مكتب المدعي العام الإسباني في بيان أنه “طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث” بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة، الأكثر دموية على الإطلاق عند الحدود بين المغرب والجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان حدود الاتحاد الأوربي الوحيدة مع القارة الأفريقية.

وعزت النيابة العامة هذا القرار إلى “خطورة الأحداث التي قد تكون مست بالحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص”.

وفي نيويورك، اتهمت الأمم المتحدة كلا من المغرب وإسبانيا “باللجوء المفرط إلى القوة” ضد هؤلاء المهاجرين، وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها ستيفان دوجاريك.

وتابع دوجاريك “هذا غير مقبول” و”يجب التحقيق” في هذه المأساة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لاحظت الاستخدام المفرط للقوة “على جانبي الحدود”.

وقال “لقد صدمنا بمشاهد العنف الذي وقع عند الحدود بين المغرب وإسبانيا في شمال أفريقيا نهاية هذا الأسبوع، وأسفر عن مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين”.

وأضاف أن “الأشخاص الذين يهاجرون لديهم حقوق يجب احترامها، وكثيرا ما نراها تُنتهك”.

وكانت السلطات المغربية أوضحت عقب الفاجعة أن الضحايا قضوا في حوادث “تدافع وفي سقوطهم من السياج الحديد”.

واتهمت السلطات في المغرب المهاجرين غير النظاميين باللجوء إلى “استخدام وسائل عنيفة جدًا”، على حد قولها.

ووجهت النيابة العامة بمدينة الناظور المغربية، الاثنين، تهما جنائية لـ65 مهاجرا اعتقلوا بعد هذه المحاولة، من بينها “الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين” و”التجمهر المسلّح”.

وطلبت كينيا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الأربعاء، بشأن الأحداث في مليلية.



ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية.