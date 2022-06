حاكم ولاية واشنطن يعلن تخصيص الشهر القادم لإحياء التراث الأمريكي الإسلامي

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية جاي إنسلي اعتماد يوليو/تموز القادم، شهرًا للتراث الأمريكي الإسلامي لعام 2022، ودعا جميع سكان الولاية للمشاركة في هذا اليوم بالتعاون مع أعضاء الجالية المسلمة.

ونشر المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) في واشنطن عمران صديقي نسخةً من بيان حاكم واشنطن، وأشار إلى أنهم سيعملون على أن يتم الاعتراف بهذا اليوم مناسبة وطنية سنوية.

وقال البيان إن المجتمع المسلم في الولاية، التي تضم 50 مسجدًا في تزايد مستمر، مشيدًا بمساهمة المسلمين في تنمية المجتمع من خلال الفعاليات الخيرية والاجتماعية، وفي الجوانب الطبية والتكنولوجية والسياسية.

وأشار حاكم الولاية إلى ما يعانيه المجتمع المسلم من عنف الشرطة وعدم المساواة والسياسات المعادية للإسلام، مثل قوانين حظر المسلمين والأفارقة، والصعوبات التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء.

وسلط الضوء على مساهمة تلك المجتمعات الفاعلة برغم ما واجهته من تحديات في حفظ أمن وسلامة البلاد خلال تفشي وباء كورونا في العامين السابقين.

وتُحيي الولايات المتحدة في أبريل/نيسان من كل عام منذ العام الماضي، اليوم القومي للتراث الأمريكي-العربي، وتحتفي فيه بإنجازات الأمريكيين من أصول عربية في المجتمع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كتب في شهر أبريل/نسيان الماضي على حسابه في تويتر “إن تاريخ وقصة الجالية العربية الأمريكية مغروسان بعمق في نسيج أمريكا المتنوع. في هذا الشهر الوطني للتراث العربي الأمريكي أشكر هذا المجتمع على كل ما فعله للمساعدة في المضي قدمًا وتمثيلنا بأفضل ما نحن عليه”.

The history and story of the Arab American community is deeply woven into the diverse tapestry of America. This National Arab American Heritage Month, I thank the community for all that you have done to help move us forward and for representing the best of who we are.

— President Biden (@POTUS) April 1, 2022