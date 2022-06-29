“الجزائريون يحنون لفرنسا”.. نائب فرنسي يثير غضبا واسعا بسبب حديثه عن ماضي بلاده الاستعماري

أثارت تصريحات النائب في البرلمان الفرنسي خوسيه غونزاليس غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الفترة الاستعمارية لفرنسا في الجزائر.

وقال غونزاليس الذي ترأس الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية الفرنسية، وتحدث بصفته عميدًا للبرلمان إنه “يحن لتلك الفترة التي كانت فيها الجزائر تحت لواء الدولة الفرنسية”.

وأضاف خلال خطابه “تركتُ هناك جزءًا من فرنسا، كما تركت العديد من الأصدقاء”.

"J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis" Le député RN José Gonzalez ému lorsqu'il évoque son départ d'Algérie après les accords d'Évian. Il a été applaudi par une partie de l'Assemblée.#DirectAN #AssembléeNationale pic.twitter.com/9y4SoyLz6a — Antoine Llorca (@antoinellorca) June 28, 2022

وزعم غونزاليس الذي ولد في مدينة وهران الجزائرية، خلال تصريحات للصحافة أن “الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي”، رافضًا التعليق حول ما إذا كانت منظمة الجيش السري الفرنسية قد ارتكبت مجازر بحق الجزائريين أم لا.

وقال “إذا أخذتك معي إلى الجزائر، إلى الجبل تحديدًا، فإن العديد من الجزائريين الذين لم يعرفوا فرنسا أبدًا سيقولون لك متى ستعود فرنسا؟”.

José Gonzales, doyen de l’Assemblée : «Venez avec moi en Algérie dans le Djebel, je vais vous trouver bcp d’Algériens qui vont vous dire : quand est ce que vous [les Français] revenez » Et : «Je ne suis pas là pour juger pour savoir si l’OAS a commis des crimes ou pas » pic.twitter.com/XzCTO9NE2D — Nicolas Massol (@nicolasmassol1) June 28, 2022

وتفاعل ناشطون مع تصريحات غونزاليس، واعتبروها “وصمة عار على جبين الجمعية الوطنية والتجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه غونزاليس”.

💬 "Je suis un homme à jamais meurtri par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement" L'émotion du doyen des députés José Gonzalez lors de son discours à l'Assemblée nationale ⤵️ pic.twitter.com/WyUiA2YqlE — BFMTV (@BFMTV) June 28, 2022

وانتقد العديد من أعضاء الائتلاف اليساري في البرلمان الإشارة إلى “الجزائر الفرنسية”، واصفينها “لحظة محرجة وخطابًا صادمًا يبعث على الاشمئزاز”.

Jour de deuil pour qui est républicain et qui aime l'@AssembleeNat .

Le gars du #FN nous a versé une larme sur sa nostalgie de l'#Algerie française, l'OAS, tmet la torture. Une pensée pour mes 2 grands pères assassinés devant mes parents ados à l'époque. Les temps sont sombres. https://t.co/gD5oKjkynG — Reda Zitouni (@RedaZITOUNI6) June 28, 2022

وقالت ماتليد بانو النائبة عن حركة فرنسا الأبية إن خطاب غونزاليس يكشف حقيقة اليمين المتطرف القذرة في فرنسا، بينما أكدت زميلتها في تحالف اليسار صبرينة صبايحي أن التصريحات الأخيرة هي “إهانة لتاريخ وطنها الأم الجزائر”.

Pour sa première prise de parole devant la représentation nationale, le RN affiche ses racines révisionnistes en faisant l'apologie de l'Algérie française et des crimes de la colonisation. Voilà la réalité répugnante de ce parti. #DirectAN — Mathilde Panot (@MathildePanot) June 28, 2022

Après une telle banalisation où ira t-on ? Le doyen de séance RN, nostalgique des assassins de l’OAS, évoque sans honte et larmoyant le souvenir de l’Algérie Française sous les applaudissements. Une insulte à notre histoire et à nos parents. Jour de HONTE. pic.twitter.com/4C5tCahFjP — Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) June 28, 2022

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة حادة جراء تصريحات الرئيس الفرنسي الذي اتهم النظام الجزائري بالاستثمار في “ريع الذاكرة”، وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.

وتطالب الجزائر فرنسا باعتذار رسمي عن فترة الاستعمار وما شابها من انتهاكات وجرائم.