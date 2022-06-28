نائب رئيس سلطة العقبة: انتهى مفعول غاز الكلورين ولا أخطار إضافية في محيط الميناء (فيديو)

قال المهندس حمزة الحاج حسن -رئيس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية- إن المحصلة النهائية لضحايا انفجار صهريج غاز الكلورين السام في ميناء العقبة وصلت إلى 12 قتيلًا بينهم 8 أردنيين.

وأضاف الحاج حسن في لقاء مع الجزيرة مباشر أن الانفجار وقع في الساعة 16:30 بتوقيت الأردن، وأن انتشار غاز الكلورين امتد إلى نحو كيلومترين.





وتابع “من حسن حظنا أنه لا توجد مناطق سكنية قرب الميناء، وأغلب العاملين غادروا مواقعهم لحظة الانفجار”.

واستبعد الحاج حسن ارتفاع عدد الإصابات، مشيرًا إلى أنه “تم القيام بأربع عمليات تفتيش داخل السفينة التي وقع فيها الانفجار، وتبيّن لنا عدم وجود إصابات أخرى”

وأوضح المسؤول الأردني “كنت في الميناء بعد الانفجار، وأستطيع أن أؤكد أن الوضع الآن تحت السيطرة في ميناء العقبة”.

وقال نقلًا عن الفريق الكيميائي والطبي الذي يتابع الوضع في الميناء “مفعول غاز الكلورين انتهي بعد ساعتين من الانفجار، وليست هناك أي أخطار إضافية تُذكر في محيط الميناء”.

وأوضح الحاج حسن أن جميع المصابين نُقلوا إلى مستشفى العقبة والمستشفى الميداني الذي أُعِد على عجل لاستقبال الحالات الحرجة، مؤكدًا وصول كوادر طبية إضافية إلى العقبة.

وأشار إلى أنه لم يكن بالقرب من السفينة لحظة الانفجار أي سفن شحن أخرى، مما ساعد على التحكم في تداعيات الانفجار.

وأضاف المسؤول الأردني أن السلطات قررت إغلاقًا احترازيًّا لمنطقة ميناء العقبة تحسبًا لأي طارئ، متوقعًا إنهاء الإغلاق خلال الساعات القليلة المقبلة.