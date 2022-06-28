مصر.. إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصور نيرة أشرف للمفتي (فيديو)

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام.

وأرجأت محكمة جنايات المنصورة القضية إلى جلسة 6 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم النهائي.

زغاريد وهتافات.. فرحة الأهالي بعد إحالة أوراق قاتل #نيرة_أشرف إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامه pic.twitter.com/eueSMxj1e7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 28, 2022

ولم تستغرق المحكمة سوى يومين قبل أن تصدر قرارها بإحالة ملف القضية للمفتي، والذي يكون قبل أن تقرر المحكمة إنزال عقوبة الإعدام على المتهم أم لا.

واستمعت النيابة المصرية إلى نحو 20 شاهدًا، منهم والدا المجني عليها وشقيقها الذين أكدوا -إضافة إلى أحد الطلاب بالجامعة- أن المتهم دأب على التعرض للمجني عليها ومضايقتها لرفضها الزواج منه، ما استدعى من عائلتها تحرير محضر عدم تعرض وآخر يؤكد تهديده لسلامة ابنتهم، حسب شهادات مصورة أدلى بها أفراد العائلة.

وكانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة في 20 يونيو/حزيران الجاري، إذ ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابتها بعد أن سدد إليها عدة طعنات قاتلة.

بعد الجريمة التي حفرت قسوتها في أذهان المواطنين.. المتهم بقتل طالبة المنصورة يعبر عن ندمه موجهًا اتهامات لأسرتها pic.twitter.com/deP43ZOht7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 26, 2022

وأحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم الذي اعترف بجريمته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ”قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة ونحرها قاصدًا إزهاق روحه”.

وفي أقواله، قال المتهم محمد عادل إنه ارتبط بالمجني عليها خلال سنوات الدراسة، وأضاف “كنت مسؤولًا عنها ووقفت بجانبها”، على حد قوله.

وتابع “أهلها خدعوني وتعاونوا مع بلطجية، وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة على بياض، ما دفعني للتفكير في الانتقام”.

واستطرد “أنا نادم على قتلها، لأنني آذيت نفسي”.