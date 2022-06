متطرفون هندوس يعتدون على طفل مسلم (صور)

قال ناشطون في الهند إن متطرفين هندوس اعتدوا بالضرب على طفل مسلم أثناء عودته من حلقة دينية في مسجد بولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند.

وتداول صحفيون من الهند صورًا للطفل المسلم مساء الاثنين، وقد ظهر بملابس ممزقة نتيجةً لمحاولته الخلاص من المعتدين.

وقال الصحفي الهندي محمد معين إن الطفل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، كان عائدًا من حلقة دينية في مسجد بمدينة مانغلور بالولاية، عندما هاجمه مجموعة من الشباب الذين يرتدون الأوشحة البرتقالية (الذي يعتبر رمزًا هندوسيًا).

#Muslim boy Shayan Studying Class 6th was attacked while returning from #Madrasa by Miscreants today around 9:15 PM in Krishnapura 6th block of Mangalore, Karnataka. As the boy screamed for help they ran away. pic.twitter.com/Ue2FUB9poi — Syed Mueen (@Mueen_magadi) June 27, 2022

#Mangalore Shayan a 6th std #Madrasa student of Tayyeba Mosque was attacked by 2 unknown people last night on his way home.Complaint by parents says when he was on his way home near Chakravarthy ground, two people who came on bikes attacked him. Case regd at Surathkal #Karnataka pic.twitter.com/wLxABOQtaW — Imran Khan (@KeypadGuerilla) June 28, 2022

كما عبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند عن غضبهم من هذا الاعتداء، خاصةً أنه استهدف طفلًا مسلمًا، وقال أحد المغردين: “الجبناء، يُظهرون شجاعتهم باستهداف الأطفال”.

There's a steady rise in such attacks against muslim kids.

As a parent this has me worried, these so called 'miscreants' are all around us, who do you trust anymore? https://t.co/nixHzZNq1y — Far فرحانہ (@FarhanaCvg) June 27, 2022

This is level of hate in the country? Where are law enforcement agencies? Why so much partiality Declare open https://t.co/X2JaYX87a5 — Razique Kamal Azhari Azmi. (@que_razz) June 28, 2022

ومنذ عام 2014 ومع صول ناريندار مودي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للحكم، شهدت الهند حملات تحريضية واسعة ضد المسلمين.