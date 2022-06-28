صلاح البردويل: إسرائيل غير جادة في إبرام صفقة الأسرى الأربعة (فيديو)

قال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القيادة الإسرائيلية ملزمة بالخروج من حالة الصمت وتحمل مسؤولياتها في صفقة تبادل الأسرى الأربعة بعدما أقدمت المقاومة الفلسطينية لأول مرة على عرض صور ومشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين لديها.

وأضاف البردويل في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية لن تقدم معلومات مجانية عن الأسرى الأربعة لديها.

وعرضت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته، أمس الاثنين، عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام- الأسير الذي عرّفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أجهزة طبية.

وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وهما شاؤول آرون وهدار غولدن، أما الأسيران الآخران -وهما أبراهام منغستو وهشام السيد- فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وأوضح البردويل أن نظام الاحتلال يغالب من أجل عدم التنازل لحركة حماس في جميع الملفات والقضايا حتى لو تعلق الأمر بأسرى إسرائيليين لدى الحركة.

وتابع “إن سردية المقاومة اليوم كانت محبوكة وقدمت حقائق في شكل صور ومشاهد في حين أن سردية الاحتلال كانت ضعيفة واكتفت بالهروب إلى الأمام من خلال التقليل من أهمية الأسرى”.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن حكومة الاحتلال ليست جادة بشأن التفاوض حتى الآن.

وأرجع البردويل ذلك إلى أن الأسرى الأربعة بينهم “اثنان ينتميان لأصول إثيوبية وعربية، وتعدّهما إسرائيل أسرى من درجة دونية”، على حد وصفه.

وقال “إن العنصرية تحكم حتى تعامل دولة الاحتلال مع أسراها”، مؤكدا أنه لو كان الأسرى الأربعة ينتمون لليهود من أصول غربية (أشكيناز) لتحركت الحكومة الإسرائيلية لعقد صفقات تبادل على وجه السرعة مثلما فعلت في صفقة الأسير جلعاد شاليط.

من جهته، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حركة حماس مسؤولية حالة “المدنيين الأسرى” -حسب وصفه- مضيفا أن إسرائيل ستواصل جهودها لإعادتهم بوساطة مصرية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب بينت قوله إن إسرائيل ستواصل جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين بمسؤولية وتصميم.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن الحكومة الإسرائيلية، اليوم، بزعامة نفتالي بينيت ضعيفة جدا والمجتمع الإسرائيلي يعيش حالة انقسام غير مسبوقة.

وأضاف أن الحكومة ألإسرائيلية نجحت في التكتم عن مصير الأسرى الأربعة في السابق، وتوجيه الإعلام الداخلي ودفعه لتصريف سردية غير حقيقية مضمونها أن “هؤلاء الأسرى الأربعة قُتلوا خلال المعارك وأنهم غير مهمين”.

وتابع أن حكومة بينيت تسعى في الوقت الحالي إلى تهدئة الوضع من خلال “وعود قد لا تفي بها وإلقاء اللائمة على حماس”.