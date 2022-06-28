الاحتلال يعتقل شابا من المسجد الأقصى بدعوى محاولة طعن جندي (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاب من داخل المسجد الأقصى بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن.

وتظهر اللقطات عشرات الجنود الإسرائيليين يقتادون شابًا مكبل اليدين ومغطى العينين.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول على ما يبدو طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ولاذ بالفرار إلى داخل المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال تواصل إغلاق باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى وتمنع المصلين من دخوله pic.twitter.com/KPzTt5ssAE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 28, 2022

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن الحادثة وقعت عند باب المجلس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية إغلاق قوات الاحتلال لأبواب المسجد الأقصى.

وانتشرت شرطة الاحتلال في شوارع البلدة القديمة، بينما أفادت أنباء ببدء عمليات اقتحام لباحات الأقصى.