رجل يصطاد تمساحًا يزيد طوله عن 4 أمتار في إندونيسيا بحبل صغير (فيديو)

تمكن أحد السكان المحليين في إندونيسيا من أسر تمساح ضخم طوله 4.3 مترا، في جزيرة سولاوسي، مستعينا بحبل فقط.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشرعلى نطاق واسع بين راود مواقع التواصل الاجتماعي المواطن الإندونيسي عثمان وابنه وهما يحاولان الإمساك بالتمساح الضخم من خلال استخدام حبل رفيع لا يتجاوز طوله 3 أمتار.

وقال المزارع الإندونيسي عثمان البالغ من العمر 53 عامًا “لو تركناه يسرح ويمرح، لوصل إلى الأرض ولم نتمكن من الذهاب إلى حقول الأرز”.

وأضاف أن التمساح ظل على مدى يومين كاملين يتجول وسط الحقول، الأمر الذي تسبّب في قلق وخوف سكان القرية.

وأكّد عمر صديق الفريزي -أحد الذين حضروا عملية أسر التمساح- أنّ “ما فعله عثمان يحظى بتقدير المجتمع”، مؤكدًا أن بعض الناس يعده عملا بطوليا لأنه أنقذ كثيرًا ممن كان من الممكن أن يصبحوا ضحايا”.