تونس.. إخلاء سبيل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي (فيديو)

أُطلِق سراح رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، مساء الاثنين، عقب صدور قرار من قاضي التحقيق بالإفراج عنه.

وقال الجبالي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر- إن ما حدث بحقه وحق زوجته “إجراء تعسفي أقرب إلى الاختطاف”.

وأضاف أن اتهامه بتبييض الأموال والإرهاب هي “قضايا سياسية”، مشيرًا إلى أن الحقيقة “ستتضح للرأي العام”.

ورصدت (الجزيرة مباشر) خروج الجبالي من مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد نحو 4 أيام من الاعتقال.

وفور الإفراج عنه، شكر رئيس الوزراء التونسي الأسبق “كل من وقفوا بجانبه وساعدوه” خلال فترة احتجازه.

وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت رئيس الوزراء الأسبق -القيادي في حزب النهضة- حمادي الجبالي بتهمة تبييض الأموال، وفق ما أكده محاميه.

وفي مايو/أيار الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لمدة وجيزة، قبل أن توجه إليها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة من دون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن المحامي مختار الجماعي -عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي- أن قاضي التحقيق أصدر قرارًا بالإفراج عن موكله، بينما حمّل السلطات مسؤولية تدهور حالة الجبالي الصحية وإصابته بجلطة قلبية.

وقال الجماعي في مداخلة مع (الجزيرة مباشر) الاثنين، إن الجبالي سيختار العودة إلى منزله واستكمال علاجه هناك عوضًا عن التوجه إلى أحد المستشفيات بعد الإفراج عنه.

وحمّل الجماعي السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية إصابة الجبالي بجلطة قلبية تستدعى إجراء عملية جراحية.

وأوضح المحامي التونسي أن ظروف الاعتقال السيئة والضغط النفسي وقلة العناية إضافة إلى إصرار الجبالي على الإضراب عن الطعام وعدم تناول الأدوية، كلها أسباب أدت إلى هذه “النكسة الصحية”.

وفي السياق، جدد الجماعي تأكيد أن ما تعرّض له موكله هو عملية “اختطاف قسري” جاءت على خلفية اتهامات “لا ترتقي إلى التجريم”.

ويوم الأحد، دعا عضو هيئة الدفاع عن الجبالي وزير الصحة إلى الإفصاح عن طبيعة الحالة الصحية لرئيس الوزراء الأسبق.

وقال إن الجبالي انسحب من الحياة السياسية منذ سنوات لكنه استُهدف من السلطات، وقامت بتفتيش المؤسسة التي أنشأها بحجج واهية كما حرمته من بطاقة الهوية وحجزت جواز سفره.

وقالت عائلة رئيس الوزراء التونسي الأسبق إنه اختُطف من قوات الأمن التي اعترضت طريقه وهو بصحبة زوجته في السيارة، واقتادته إلى مكان مجهول.