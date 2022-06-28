لأول مرة.. القسام تنشر لقطات مصورة لأسير إسرائيلي لديها في غزة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، لقطات مصورة لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.

ويظهر خلال اللقطات المصورة الجندي الإسرائيلي هشام السيد ممددا على سرير وموصولا بجهاز تنفس اصطناعي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ظروف احتجاز أحد الإسرائيليين الأربعة في غزة، منذ ثمانية أعوام.

وأعلنت القسام، أمس الاثنين، تدهور الحالة الصحية لأسير إسرائيلي لديها دون أن تكشف أي تفاصيل.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قائلًا إن إسرائيل “ستُواصل بذل الجهود بالتعاون مع مصر لاستعادة أسراها لدى حماس”.

⭕️ د. عمر جعارة الخبير في الشؤون الصهيونية خلال حديث خاص لـ إذاعة صوت الأٌقصى: 👈 عيون الاحتلال متفتحة على وضع هدار جولدن وشاؤول آرون، وتريد معرفة مصيرهم بأي حال من الأحوال. — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) June 28, 2022

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته كتائب القسام.

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات الاحتلال بيانا قالت فيه إن طائراتها المقاتلة استهدفت “ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس”.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غامضة.

وعادة لا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة أو وضعهم الصحي.

وتسعى حماس للتوصل إلى صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.

وتشترط تل أبيب إعادة الإسرائيليين الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.