السبع الكبرى تتعهد بدعم طويل المدى لأوكرانيا

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يوم الاثنين، بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما استغرق الأمر من وقت”، وبتشديد الضغوط على الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -عبر رابط فيديو- قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في جبال الألب بولاية بافاريا الألمانية، وطلب منهم أسلحة ومنظومات دفاع جوي بما يُمكّن بلاده من أن تكون لها اليد الطولى في الحرب مع روسيا في غضون أشهر.

واستهدف بيان قادة مجموعة السبع الإشارة إلى أن أعضاءها مستعدون لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، في وقت شكّل فيه التضخم المرتفع ونقص الطاقة -اللذان تفاقما جراء الغزو الروسي- اختبارًا لعزم الغرب على فرض عقوبات.

وجاء في البيان “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت”.

وقالت مجموعة الدول السبع إنها تعهدت أو مستعدة لمنح أوكرانيا ما يصل إلى 29.5 مليار دولار.

وبعد إمطار كييف بصواريخ روسية، يوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا تتضمن دفاعات جوية طويلة المدى وذخيرة.

وقالت مجموعة الدول السبع إنها مستعدة لتقديم التزامات أمنية في تسوية ما بعد الحرب، لكنها أكدت أن الأمر متروك لكييف لتقرير اتفاق سلام مستقبلي مع موسكو.

وقال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن روسيا تخلفت عن سداد سنداتها السيادية الخارجية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، وهو ما نفته موسكو.

وتريد دول مجموعة السبع -التي تنتج ما يقرب من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي- زيادة الضغط على روسيا دون تأجيج التضخم المرتفع بالفعل.

ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات الموسعة الجديدة تدفق الإيرادات الروسية من صادرات الذهب والإنتاج العسكري والمسؤولين الذين عينتهم روسيا في المناطق المتنازع عليها.