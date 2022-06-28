أردوغان: سنبدأ عمليات عسكرية جديدة في المنطقة الأمنية بسوريا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبدأ عمليات عسكرية في المنطقة الآمنة التي تؤسسها تركيا في سوريا.

وأضاف أردوغان خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته “تركيا ملزمة بالقيام بهذه العمليات العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في الشمال السوري لتأمين حدودنا”.

وتابع “تركيا مصرة على تنفيذ عمليات عسكرية أخرى برًّا وجوًّا على الحدود مع دول الجوار من أجل تحقيق أمننا وأمن جيراننا”.

وكان أردوغان قد أوضح في وقت سابق أن الجيش التركي سيقوم بعملية عسكرية تستهدف المناطق “الناقصة” من عملية “نبع السلام” التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسيطرت خلالها تركيا على المنطقة الواقعة بين (تل أبيض) و(رأس العين) بعمق متفاوت وصل أحيانًا إلى 30 كيلومترًا من الحدود السورية التركية.

وتؤكد تركيا على الدوام أنها لن تسمح بوجود “ممر للإرهاب” في شمالي سوريا على الحدود التركية.

وكشف الرئيس التركي أن قوات بلاده شاركت في مناورات عسكرية برية وبحرية بمنطقة أزمير في يونيو/حزيران الماضي استعدادًا لعمليات عسكرية متوقعة مستقبلًا.