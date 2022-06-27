مدير موانئ العقبة للجزيرة مباشر: السلطات سيطرت على تسرب غاز الكلورين السام (فيديو)

قال خالد المعايطة -مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في الأردن- للجزيرة مباشر إن السلطات سيطرت على موقع الحادث، وجرى إيقاف تسرب غاز الكلورين السام.

واضاف المعايطة أن الحادث وقع على متن حاوية كانت تحمل 20 ألف طن من غاز الكلورين السام.

وتابع “انتشر الغاز السام في منطقة كبيرة من الميناء، مما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين”.

وأوضح أن الحادث نجم عن انقطاع أحد الحبال مما أدى إلى سقوط الصهريج الذي يحتوى على كميات كبيرة من الغاز السام.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن منطقة الحادث بالكامل مغلقة لمنع دخول أي شخص أو أي سيارة، حفاظًا على حياة المزيد من الأشخاص.

وتابع “تسرب الغاز وقع وانتهى الأمر، وتمت السيطرة على المنطقة بالكامل، ولا توجد حاليًا آثار للغاز السام لكننا نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ونتعامل مع مستجدات الوضع”.

ولفت المعايطة خلال حديثه إلى أن أغلب الوفيات كانت من طاقم الباخرة بجانب موظفين في الميناء.

وأوضح أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى الميداني في العقبة والمستشفي العسكري إلا أن بعض الحالات الخطرة جرى نقلها إلى مستشفيات مختصة في العاصمة عمان.

وأردف “الباخرة تحمل الجنسية الفيتنامية، أما الطاقم الموجود عليها فكان بعضهم يحملون الجنسية الفيتنامية وآخرون صينيون”.

وأكد مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أن أعمال نقل صهاريج غاز الكلورين بدأت منذ الصباح الباكر، وتمكن العاملون بالميناء من نقل 5 صهاريج بالفعل دون أي مشكلة، لكن الأزمة وقعت خلال نقل الصهريج السادس.

وأضاف “يجب أن ننتظر نتائج التحقيقات حتى نتأكد من أسباب وقوع الحادث، لكن بشكل مبدئي حدث انقطاع لأحد الحبال”، لافتًا إلى أن حركة الملاحة في خليج العقبة توقفت بالكامل حاليًا.

وفي السياق، نوّه المعايطة إلى أن القوات البحرية والقوات المسلحة تشارك في عمليات الإجلاء والتمشيط، كما توجد بعض القطع البحرية للتأكد من عدم سقوط أي شخص في الماء.

وأكد خلال حديثه أن المنطقة المحيطة بالحادث تضم شركات فقط، ولا توجد أي مناطق سكنية قريبة.

وارتفع عدد ضحايا حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة جنوبي الأردن، الاثنين، إلى 13 وفاة بينهم أردنيون، وأكثر من 250 مصابًا، وفق إفادة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.