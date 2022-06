ناضلت من أجل المسلمين.. رفض واسع في الهند لاعتقال ناشطة بارزة (فيديو)

ألقت السلطات الهندية في مدينة مومباي القبض على الناشطة تيستا سيتالفاد التي كانت تطالب على مدار السنوات العشرين الماضية بحقوق ضحايا مذبحة ولاية غوجارات 2002، التي راح ضحيتها ما يقرب من ألفي مسلم.

وأفادت صحف هندية بأن الناشطة الشهيرة وُضِعت خلف القضبان، يوم السبت، بتهم “التآمر الجنائي والتزوير وتقديم أدلة كاذبة في المحكمة لتهديد الأبرياء أثناء مداولة قضية أعمال الشغب في غوجارات عام 2002″، على حد وصف الصحف.

وكانت سيتالفاد قد قدّمت ما قالت إنه أدلة “تدين” رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية غوجارات وقت المذبحة، وتشير إلى “ضلوعه المباشر” في التخطيط لعمليات العنف ضد المسلمين.

وأسست سيتالفاد في العام الجاري مؤسسة غير ربحية تحت مسمى “مواطنون للعدل والسلام”، بهدف تقديم مساعدات مالية وقانونية لضحايا أعمال العنف في غوجارات.

وتداول ناشطون عبر المنصات الهندية فيديوهات لوقفات احتجاجية تطالب بالإفراج عن سيتالفاد، صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة بنغلور المدنية بولاية كارناتاكا جنوبي الهند، فضلًا عن مسيرة أخرى في مدينة مومباي بولاية ماهاراشترا وسط البلاد، حيث كانت تعيش قبل إلقاء القبض عليها.

A protest in support of activist #TeestaSetalvad in Mumbai's Dadar on Monday. Setalvad was recently arrested by the Gujarat Police. (Express video by Deepak Joshi) pic.twitter.com/lRqbtueoK7

Lawyers protest in support of #TeestaSetalvad at City civil court complex in #Bengaluru #Karnataka pic.twitter.com/Kc0x6W6Q4y

Citizen groups, activists protested in support of #TeestaSetalvad in #Bengaluru today at Townhall. A larger protest has been called tomorrow in support of #Teesta and #srikumar . #Karnataka pic.twitter.com/HUSKORQZnb

وقالت الناشطة والكاتبة الهندية مينا كاندسامي “سَجن أبرز العقول والشخصيات من منتقدي نظام مودي تحت ستار الإجراءات القضائية ليس من قبيل الصدفة، فمِن أناند تيلتمبدي إلى تيستا سيتالفاد، كان سجنهم عقابًا لشجاعتهم، وتحذيرًا للبقية لالتزام الصمت”.

The fiercest critics of the Modi regime, the sharpest minds being locked up under the guise of judicial process is not an accident. Anand Teltumbde to Teesta Setalvad, their incarceration is a punishment for their fearlessness, and a warning to the rest of India to stay silent

من جهته، هاجم الصحفي غوراف بنداهي حكومة مودي، قائلًا “إلقاء القبض على تيستا سيتالفاد هو مثال آخر على استخدام مودي الجبان للآليات الحكومية ضد معارضيه، قد يكونون في ذروة قوتهم ولكن سيجعلهم القدر يدفعون مقابل أفعالهم، ويجب علينا عدم التخلي عن الذين سعوا لتحقيق العدالة من أجلنا”.

The arrest of Teesta Setalvad & RB Sreekumar is yet another instance of COWARD Modi & Co using Govt machinery against adversaries.

They might be at the peak of their power BUT:

1) Karma will have them pay for their deeds.

2) We Must Not Abandon THOSE WHO FOUGHT FOR JUSTICE.

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) June 27, 2022