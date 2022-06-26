موجة غضب بعد مقتل أردنية على يد زوجها ودعوات لحماية النساء من العنف

على خلفية قضايا قتل النساء في الأردن ومصر التي أغضبت الرأي العام في العالم العربي خلال الأيام الماضية، ووسط مطالبات متصاعدة بحماية النساء ووقف العنف، أصدرت الخارجية الأردنية بيانًا أكدت فيه مقتل المهندسة الشابة لبنى منصور في دولة الإمارات طعنًا على يد زوجها الأردني إثر خلافات عائلية.

وتصدّر وسم #لبنى_منصور عبر المنصات مواقع التواصل الاجتماعي بوقف تعنيف النساء وقتلهن لا سيّما مع انتشار هذه الظاهرة خلال الأسبوع الماضي، في دول عربيّة بينها مصر والأردن.

لاحول ولاقوة إلا بالله ، مشاهد تدمع لها العين ويحزن لها القلب والقاتل هو مجرم استباح روح لاذنب لها والعقوبة لابد من الاعدام بدون تأجيل على من استباحوا قتل النساء بحجج واهية مريضة ، الله يرحمهم ويغفر لهم وجميع أموات المسلمين #لبنى_منصور#رنين_سلعوس#ايمان_ارشيد#نيرة_أشرف — نياف سعد العتيبي (@Neyafku) June 26, 2022

وطالب ناشطون ومدوّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”محاسبة قتلة النساء ونشر الوعي بين المجتمعات العربيّة لمنع تكرار هذه الحوادث”.

المهندسة الفلسطينية #لبنى_منصور قتلت على يد زوجها الفلسطيني (من غزة) والذي يحمل وثائق لبنانية.

المجرم طعنها 15 طعنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبظروف جريمة بشعة جدا. يذكر أن الضحية درست في جامعة أردنية، وتحمل جواز اردني مؤقت. #لبنى_منصور — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) June 26, 2022

ماذا يجري في العالم !

كل يوم ضحية جديدة بسبب وحوش بشرية !

اليوم قُتلت المهندسة الأردنية #لبنى_منصور بيد زوجها لأنها رفعت عليه قضية طلاق بـ١٦ طعنة !

ماذا يجري !!

إن قالت لا أريد الزواج قُتلت

وإن قالت نعم للزواج قُتلت

وإن طلبت الطلاق قُتلت

رحم الله #لبنى_منصور وجعل الفردوس مثواها pic.twitter.com/fwT7xP3zMZ — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) June 25, 2022

من يمارس العنف الأسري مع زوجته لا يستحق فرصة أخرى معها بحجة أنه كان متضايق أو معصب لأن الفرصة قد تكون هي الأخيرة فلا يوجد أي مبرر للعنف مهما حدث

رسالة لجميع الآباء

يوم بنتك تقولك زوجي يضربني لا تقولها صبري يمكن يعقل مع الوقت لأن قد تكون هذه آخر مرة تشوف بنتك فيها #لبنى_منصور — د. عادل سعيد سجواني (@dradils) June 26, 2022

ودوّنت الصحفيّة منى الرئيسي قائلة “بأي ذنب قتلت؟” لبنى منصور ومن قبلها الكثيرات ومن ثم من؟ وضع المرأة العربية في تردٍ، وما زالت ترزح تحت وطأة الجبروت الذكوري الغادر لمجرد قولها كلمة لا”.

"بأي ذنب قتلت"..#لبني_منصور و من قبلها الكثيرات و من ثم من ؟! .. وضع المرأة العربية في تردي ولا زالت ترزح تحت وطأة الجبروت الذكوري الغادر لمجرد قولها كلمة "لا" ..

ترهيب..تصنيف ..عنف..قتل ..تبرير ! pic.twitter.com/fiHwmQMUVl — Mona Alraeesi (@Mona87H) June 26, 2022

وكانت شرطة إمارة الشارقة قالت في وقت سابق، يوم السبت، إنها ألقت القبض على شخص قتل امرأة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

ولفتت إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات في الموقع، تبين أن الجاني هاجم الضحية داخل مركبتها في موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه، ووجّه لها طعنات عدة.

وأفادت وسائل إعلام أردنيّة بأنّ مقتل لبنى منصور يعود إلى خلافات شخصية بينهما وبين زوجها، بعدما تمكنت من الحصول على حكم من المحكمة بتطليقها.

وبحسب المصدر عينه، قرر الزوج الانتقام منها من خلال طعنها وقتلها، وتأتي هذه الحادثة، بعد يومين من قتل شابة أردنية في إحدى الجامعات المحلية، وقبلها الفتاة المصرية نيرة أشرف في المنصورة، ممّا استفز الرأي العام، وسط مطالبات بحماية المرأة العربية.