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موجة غضب بعد مقتل أردنية على يد زوجها ودعوات لحماية النساء من العنف

الضحية منى منصور قتلت على يد زوجها إثر خلافات عائلية (مواقع التواصل)
26/6/2022

على خلفية قضايا قتل النساء في الأردن ومصر التي أغضبت الرأي العام في العالم العربي خلال الأيام الماضية، ووسط مطالبات متصاعدة بحماية النساء ووقف العنف، أصدرت الخارجية الأردنية بيانًا أكدت فيه مقتل المهندسة الشابة لبنى منصور في دولة الإمارات طعنًا على يد زوجها الأردني إثر خلافات عائلية.

وتصدّر وسم #لبنى_منصور عبر المنصات مواقع التواصل الاجتماعي بوقف تعنيف النساء وقتلهن لا سيّما مع انتشار هذه الظاهرة خلال الأسبوع الماضي، في دول عربيّة بينها مصر والأردن.

وطالب ناشطون ومدوّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”محاسبة قتلة النساء ونشر الوعي بين المجتمعات العربيّة لمنع تكرار هذه الحوادث”.

ودوّنت الصحفيّة منى الرئيسي قائلة “بأي ذنب قتلت؟” لبنى منصور ومن قبلها الكثيرات ومن ثم من؟ وضع المرأة العربية في تردٍ، وما زالت ترزح تحت وطأة الجبروت الذكوري الغادر لمجرد قولها كلمة لا”.

وكانت شرطة إمارة الشارقة قالت في وقت سابق، يوم السبت، إنها ألقت القبض على شخص قتل امرأة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

ولفتت إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات في الموقع، تبين أن الجاني هاجم الضحية داخل مركبتها في موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه، ووجّه لها طعنات عدة.

وأفادت وسائل إعلام أردنيّة بأنّ مقتل لبنى منصور يعود إلى خلافات شخصية بينهما وبين زوجها، بعدما تمكنت من الحصول على حكم من المحكمة بتطليقها.

وبحسب المصدر عينه، قرر الزوج الانتقام منها من خلال طعنها وقتلها، وتأتي هذه الحادثة، بعد يومين من قتل شابة أردنية في إحدى الجامعات المحلية، وقبلها الفتاة المصرية نيرة أشرف في المنصورة، ممّا استفز الرأي العام، وسط مطالبات بحماية المرأة العربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي