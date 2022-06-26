تونس.. المرزوقي يطلق حملة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور (فيديو)

دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، أبناء الشعب التونسي إلى الانضمام لحملة “مقاطعة الاستفتاء” على الدستور المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، معتبرًا أن الدولة التونسية خلال الشهر المقبل ستكون أمام مفترق طرق “قد تنتصر أمام الانقلاب أو ينتصر عليها وتكون الكارثة”، على حد قوله.

وقال المرزوقي خلال كلمة مصورة بثها على صفحته في فيسبوك “إن تونس أمام طريقين، الأول هو الانزلاق إلى ما لا يُحمد عقباه وهو انتصار قيس سعيّد، بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من الكذب والتزييف والخديعة، والطريق الثاني هو إيقاف قيس سعيّد ومحاكمته واستعادة المشروعية، ثم التعلم من الأخطاء والمضي قدمًا”.

وطالب الرئيس الأسبق بضرورة التكاثف بين القوى السياسة الحية في تونس وأبناء الشعب لوقف ما سمّاه الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وشدد المرزوقي على أن أبناء الشعب التونسي مدعوون “لمقاومة الانقلاب بكل الوسائل والطرق”، مذكرًا بأهمية الإضراب الذي قام به الاتحاد التونسي للشغل، وإضراب القضاة الذي دخل أسبوعه الرابع، فضلًا عن المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية التونسية رفضًا لمراسيم الرئيس قيس سعيّد غير الدستورية.

بالمقابل واصلت صفحة “قاطع الاستفتاء” التعبئة قبل أكثر من شهر على موعده، ودعت المواطنين إلى المشاركة فيها وإفشال خطوة الرئيس قيس سعيّد القادمة.

وذكر الكاتب الصحفي الحبيب بوعجيلة أن “تدخلات أمناء الأحزاب التي شاركت في الحوار الذي أقره قيس سعيّد قبل الاستفتاء أظهرت عدم قدرتهم على تأكيد أي شيء من نص دستوري يبدو أنهم أصلًا لم يطلعوا عليه ولم يتحاوروا فيه”، وفق تعبيره.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل في تونس مع دعوة المرزوقي، بين من يرى فيها موقفًا وطنيًا من رجل مناضل وقائد سياسي وعظيم، وبين من وصفها دعوة إلى التمرد أكثر منها إلى العصيان المدني.

C'est un appel à l'insurrection plus qu'à la désobéissance civile !

Dommage que Le sieur Marzouki ait contribué par immobilisme ou manque de courage à cette situation.

Wallahou aâlam !https://t.co/HYSYrDr92e — Abdelkrim (@Aek1958) June 26, 2022

يذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز من تبعات أزمة سياسية حادة عندما شرع الرئيس سعيّد في فرض إجراءات استثنائية عبر مراسيم رئاسية، كان أهمها إقالة الحكومة وتعيين أخرى موالية له، وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، والتعجيل بالانتخابات البرلمانية لتكون في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويؤكد العديد من أعضاء القوى السياسية التونسية أن إجراءات قيس سعيّد تمثل “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011.

أما الرئيس فقال إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.