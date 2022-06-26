عضو بالمجلس التشريعي لولاية هندية يصفع مدير مدرسة في “زيارة تفقدية” (فيديو)

أظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صفع عضو بالمجلس التشريعي لولاية كارناتاكا الهندية مدير مدرسة مرات عدة.

ووقع الحادث أثناء زيارة المسؤول للمدرسة يوم الاثنين الماضي، إذ قام أولًا بتوبيخ مدير المدرسة أمام زملائه في العمل ثم شرع في الاعتداء عليه.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن المسؤول غضب من المدير لعدم تقديمه إجابة مُرضية على استفساراته بشأن أعمال التطوير الجارية لمختبر الحاسوب بالمدرسة.

وبدا مدير المدرسة كأنه في حالة صدمة، وشوهد الحاضرون وهم يحاولون تهدئة المسؤول الساخط.

وعلى الرغم من أن مدير المدرسة لم يتقدم بشكوى، فقد أبلغ رئيس جمعية موظفي الحكومة أن الأمر سيُرفع إلى مفوض المنطقة.